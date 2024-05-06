Райан Бабел: «Реал» не заслуживает Клоппа. Юргена нужно принимать как есть, ему нужно время, а мадридцы не дадут ему три года, чтобы поставить свой футбол»

Райан Бабел считает, что Юргену Клоппу не следует переходить в «Реал».

«На мой взгляд, команд, заслуживающих Юргена Клоппа, не так уж много. Он тренер, которого нужно принимать как есть, ему нужно время на то, чтобы полностью раскрыть свой игровой стиль.

Хотя мне хотелось бы, чтобы он добился успеха с такой командой, как « », мы знаем, что мадридцы – это не та команда, которая даст ему два или три года на то, чтобы поставить свой футбол. Поэтому я не считаю, что «Реал» его заслуживает.

Даже в такой команде, как « », не слишком терпеливы по отношению к тренерам. Есть слухи, что Клопп может возглавить сборную Германии... Не уверен на этот счет. Но думаю, что он точно многих удивит», – заявил бывший полузащитник « » в интервью Ladbrokes Fanzone.