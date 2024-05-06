Райан Бабел: «Реал» не заслуживает Клоппа. Юргена нужно принимать как есть, ему нужно время, а мадридцы не дадут ему три года, чтобы поставить свой футбол»

Теги Бавария Ливерпуль Райан Бабел премьер-лига Англия бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Райан Бабел считает, что Юргену Клоппу не следует переходить в «Реал».

«На мой взгляд, команд, заслуживающих Юргена Клоппа, не так уж много. Он тренер, которого нужно принимать как есть, ему нужно время на то, чтобы полностью раскрыть свой игровой стиль.

Хотя мне хотелось бы, чтобы он добился успеха с такой командой, как «Реал», мы знаем, что мадридцы – это не та команда, которая даст ему два или три года на то, чтобы поставить свой футбол. Поэтому я не считаю, что «Реал» его заслуживает.

Даже в такой команде, как «Бавария», не слишком терпеливы по отношению к тренерам. Есть слухи, что Клопп может возглавить сборную Германии... Не уверен на этот счет. Но думаю, что он точно многих удивит», – заявил бывший полузащитник «Ливерпуля» в интервью Ladbrokes Fanzone.

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39 комментариев
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А не наоборот?
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Ахахха иди гуляй Райан
+24
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Ответ Qarasik
Комментарий скрыт
А ты тогда как?
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+8
Ответ Kapik Kapik
Комментарий скрыт
Сколько Клопп выиграл матчей у Реала напомни? 1? В 2013?
+8
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+5
и никому не приходило в голову, "что Сноуден ни за что на свете не позволил бы Валиадису лезть пальцем в свой рот".
Нахрена Реалу футбол Клоппа?? Что значит недостоин? Что за ахинея вообще? :)) Реал был до и будет после и без Клоппа. Вы товарищи вообще откуда будете?
+7
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+5
Ответ Anya Belova
Клопп в Реале - об этом можно только пофантазировать. Хотя это было бы мощно в медийном плане, но кажется, что рок-н-ролл Юргена совсем не для мадридцев... P.S. Хотя было бы оооочень любопытно посмотреть на Реал под руководством Клоппа 🔥
Бедный риго все пытается усидеть на нескольких стульях, но они постоянно ломаются 😢
+5
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+4
Ответ Anya Belova
Клопп в Реале - об этом можно только пофантазировать. Хотя это было бы мощно в медийном плане, но кажется, что рок-н-ролл Юргена совсем не для мадридцев... P.S. Хотя было бы оооочень любопытно посмотреть на Реал под руководством Клоппа 🔥
Ну почему же, по факту исполнители вполне подходят, пару точечных усилений и идеальная банда будет для Юргена. Но думаю, что вряд ли мы когда-нибудь увидим Клоппа в роли главного тренера Мадрида.
+7
-3
+4
Клопп в Реале - об этом можно только пофантазировать. Хотя это было бы мощно в медийном плане, но кажется, что рок-н-ролл Юргена совсем не для мадридцев...
P.S. Хотя было бы оооочень любопытно посмотреть на Реал под руководством Клоппа 🔥
+10
-6
+4
Зачем Реалу давать 3 года Клоппа, когда можно взять любого топ тренера, который не мешает звездам играть, и взял пару ЛЧ за эти 3 года
+7
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Я болельщик Реала, но честно скажу что Клоп - не тренер моих мечтаний... Уж лучше Анчелотти оставить, а после - Шаби Алонсо.
А Клоппа пусть Ливерпуль себе оставит ))
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На это как минимум было бы интересно посмотреть)
Но по поводу недостоин, таааакой абсурд)
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А что?Кто то зовёт?)
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Учитывая, сколько бедолаге Юргену досталось от Реала, то наоборот всё
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Ответ Верховный Лорд
Клопп крут, но Реал из 10 финалов ЛЧ выиграет 9, а Клопп из 10 финалов ЛЧ 9 проиграет… было бы интересно посмотреть кто на кого повлияет
Справедливости ради, подбор игроков у Клоппа и у Реала разный. Клопп сам взращивал игроков, потому что ему особо не давали трансферов. Реал же всегда мог потратить условные 150-200 млн в одно окно.
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Ответ QWertY
Какое время? Клопп сходу поставил Ливерпулю свой футбол, игра была видна с первых матчей. Качество состава не позволяло ему давать результат мгновенно, поэтому пришлось ждать два года Эвертон : ТО сезона 19/20: 34 млн ТО сезона 18/19 71 млн ТО сезона 17/18: 77 ТО сезона 16/17: 26 А теперь Ливер: ТО сезона 14/15: 52 млн ТО сезона 13/14: 26 млн ТО сезона 12/13: 60 ТО сезона 11/12: 40 млн Это чистые расходы клубов за 4 сезона до прихода Анчелотти и Клоппа в Эвертон и Ливер, соответственно. То есть состав у Эвертона на момент прихода Анчелотти был дороже, чем состав Клоппа на момент прихода в Ливерпуль. Вот только немец сделал из Ливерпуля суперклуб, а эстонец ничего не сделал и свалил))
суперклуб, у которого столько же АПЛ, сколько у Лестера? ну, ок
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Ответ Верховный Лорд
Клопп крут, но Реал из 10 финалов ЛЧ выиграет 9, а Клопп из 10 финалов ЛЧ 9 проиграет… было бы интересно посмотреть кто на кого повлияет
Скорее всего у тебя опечатка, исправь пожалуйста.
Реал выиграет 10 из 10 финалов, а не 9 из 10, как у тебя написано)
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Ответ Нефанатик
Жестокое обращение в детстве отражается. Сил тебе и терпения
Да, признаюсь, этот провокационный заголовок меня провёл. Нужно было сразу догадаться, кто сюда набежит и какого рода аргументацией будет оперировать. Понятно, представить здравомыслящего человека, болеющего за антифутбольный клуб Реал, невозможно никак.
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Ответ Kapik Kapik
Витаминки для памяти купи, мои напоминания дорого станут) Реал — мешок и знатный спонсор свистков, так что, может, и 1, тут сложно со статистикой.
Жестокое обращение в детстве отражается. Сил тебе и терпения
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Ответ Kapik Kapik
Витаминки для памяти купи, мои напоминания дорого станут) Реал — мешок и знатный спонсор свистков, так что, может, и 1, тут сложно со статистикой.
Ты там как, живой? После очередного зaлyпла на лицо?
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Клопп никогда не пойдет в такой клуб, так как не любит давления.
Скорее в какой-нибудь Марсель или Наполи, где можно обниматься с фанатами и брать трофеи по праздникам.
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При Клоппе реал бы играл в космический футбол, связка безумная
Но реалу космический футбол не нужен, он добивается результата вопреки, так что да
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Может быть тогда в "Спартак"?
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Клопп крут, но Реал из 10 финалов ЛЧ выиграет 9, а Клопп из 10 финалов ЛЧ 9 проиграет… было бы интересно посмотреть кто на кого повлияет
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Нашему Юргену самому неинтересно было бы там работать. Он всегда выбирает проекты с рабоче-пролетарским уклоном, а не с мажористым.
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Так Клопп и сам не пойдет в Мадрид
Он хорош когда может спокойно строить команду и в случае поражений ему никто слова плохого не скажет
Выиграют красавчик,проиграет,ну ничего страшного.
Но это не значит что это плохо.Юрген тренер из этой касты
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А ещё эти безумцы максималисты потребуют от Юргена результаты и стабильность !
Нет нельзя туда идти
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