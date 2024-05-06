Райан Бабел: «Реал» не заслуживает Клоппа. Юргена нужно принимать как есть, ему нужно время, а мадридцы не дадут ему три года, чтобы поставить свой футбол»
Райан Бабел считает, что Юргену Клоппу не следует переходить в «Реал».
«На мой взгляд, команд, заслуживающих Юргена Клоппа, не так уж много. Он тренер, которого нужно принимать как есть, ему нужно время на то, чтобы полностью раскрыть свой игровой стиль.
Хотя мне хотелось бы, чтобы он добился успеха с такой командой, как «Реал», мы знаем, что мадридцы – это не та команда, которая даст ему два или три года на то, чтобы поставить свой футбол. Поэтому я не считаю, что «Реал» его заслуживает.
Даже в такой команде, как «Бавария», не слишком терпеливы по отношению к тренерам. Есть слухи, что Клопп может возглавить сборную Германии... Не уверен на этот счет. Но думаю, что он точно многих удивит», – заявил бывший полузащитник «Ливерпуля» в интервью Ladbrokes Fanzone.
Нахрена Реалу футбол Клоппа?? Что значит недостоин? Что за ахинея вообще? :)) Реал был до и будет после и без Клоппа. Вы товарищи вообще откуда будете?
P.S. Хотя было бы оооочень любопытно посмотреть на Реал под руководством Клоппа 🔥
А Клоппа пусть Ливерпуль себе оставит ))
Но по поводу недостоин, таааакой абсурд)
Реал выиграет 10 из 10 финалов, а не 9 из 10, как у тебя написано)
Скорее в какой-нибудь Марсель или Наполи, где можно обниматься с фанатами и брать трофеи по праздникам.
Но реалу космический футбол не нужен, он добивается результата вопреки, так что да
Он хорош когда может спокойно строить команду и в случае поражений ему никто слова плохого не скажет
Выиграют красавчик,проиграет,ну ничего страшного.
Но это не значит что это плохо.Юрген тренер из этой касты
Нет нельзя туда идти