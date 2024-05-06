Хуммельс об игре против Мбаппе: «Из-за его уникальной скорости обороняться индивидуально невозможно – только всей командой»

Матс Хуммельс поделился мнением о том, как сдержать Килиана Мбаппе.

« » выступит в гостях у « » в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов 7 мая.

«Защищаться можно только всей командой. Учитывая его уникальную скорость, против него невозможно обороняться индивидуально.

Но Килиан – это лишь часть единого целого. Нужно следить за множеством других игроков», – сказал защитник дортмундцев.