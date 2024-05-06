Хуммельс об игре против Мбаппе: «Из-за его уникальной скорости обороняться индивидуально невозможно – только всей командой»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Матс Хуммельс Килиан Мбаппе Футбол

Матс Хуммельс поделился мнением о том, как сдержать Килиана Мбаппе.

«Боруссия» выступит в гостях у «ПСЖ» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов 7 мая.

«Защищаться можно только всей командой. Учитывая его уникальную скорость, против него невозможно обороняться индивидуально.

Но Килиан – это лишь часть единого целого. Нужно следить за множеством других игроков», – сказал защитник дортмундцев.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Сейчас у Мбаппе почти нет никакой скорости, он чаще теряет мячи из-за своих же глупых ошибок, если пытается кого-то обыграть или убежать. Надеюсь, это временный спад.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий