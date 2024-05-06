Хуммельс об игре против Мбаппе: «Из-за его уникальной скорости обороняться индивидуально невозможно – только всей командой»
Матс Хуммельс поделился мнением о том, как сдержать Килиана Мбаппе.
«Боруссия» выступит в гостях у «ПСЖ» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов 7 мая.
«Защищаться можно только всей командой. Учитывая его уникальную скорость, против него невозможно обороняться индивидуально.
Но Килиан – это лишь часть единого целого. Нужно следить за множеством других игроков», – сказал защитник дортмундцев.