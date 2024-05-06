Маттеус о возможном возвращении Пепа в «Баварию»: «Он бы заставил «Альянц Арену» сиять. Но я бы не стал сейчас делать ставку на его назначение»
Лотар Маттеус высказался о возможном возвращении Пепа Гвардиолы в «Баварию».
Ранее стало известно, что боссы мюнхенского клуба мечтают о возвращении испанского тренера и поддерживают с ним связь с момента его ухода.
«Он определенно был бы отличным тренером, который заставил бы «Альянц Арену» сиять.
Но я бы не стал сейчас делать ставку на назначение Гвардиолы в букмекерских конторах», – сказал бывший полузащитник мюнхенцев.