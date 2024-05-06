Маттеус о возможном возвращении Пепа в «Баварию»: «Он бы заставил «Альянц Арену» сиять. Но я бы не стал сейчас делать ставку на его назначение»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия Лотар Маттеус Пеп Гвардиола Футбол

Лотар Маттеус высказался о возможном возвращении Пепа Гвардиолы в «Баварию».

Ранее стало известно, что боссы мюнхенского клуба мечтают о возвращении испанского тренера и поддерживают с ним связь с момента его ухода. 

«Он определенно был бы отличным тренером, который заставил бы «Альянц Арену» сиять.

Но я бы не стал сейчас делать ставку на назначение Гвардиолы в букмекерских конторах», – сказал бывший полузащитник мюнхенцев.

7 комментариев
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Для этого Баварии нужно еще будет уговорить Клоппа прийти в Дортмунд, тогда может Пеп и вернется в Баварию
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И опять выгонять медштаб. Только после пепа назад вернули :)
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Пеп присосался к шейхам - они вкуснее чем баварское пиво...
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Видели, как он сиял там, обосрался
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