Форвард «Балтики» Лисакович забил «Уралу» на 16-й секунде. Это самый быстрый гол в РПЛ с октября 2022-го
«Балтика» открыла счет в матче с «Уралом» через несколько секунд после начала.
Команды проводят встречу в рамках 27-го тура Мир РПЛ.
Нападающий калининградского клуба Виталий Лисакович открыл счет уже на 16-й секунде, забив ударом головой с линии вратарской.
Это самый быстрый гол в РПЛ с октября 2022 года – тогда Олакунле Олусегун из «Краснодара» забил на 8-й секунде матча против «Ростова».
А Лисаковичу оставалось просто пробить как надо )