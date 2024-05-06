Форвард «Балтики» Лисакович забил «Уралу» на 16-й секунде. Это самый быстрый гол в РПЛ с октября 2022-го

Теги премьер-лига Россия Балтика Урал Виталий Лисакович Футбол

«Балтика» открыла счет в матче с «Уралом» через несколько секунд после начала.

Команды проводят встречу в рамках 27-го тура Мир РПЛ.

Нападающий калининградского клуба Виталий Лисакович открыл счет уже на 16-й секунде, забив ударом головой с линии вратарской.

Это самый быстрый гол в РПЛ с октября 2022 года – тогда Олакунле Олусегун из «Краснодара» забил на 8-й секунде матча против «Ростова».

5 комментариев
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Козлов с Ковалевым просто шикарно разыграли на фланге !
А Лисаковичу оставалось просто пробить как надо )
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Белорусы обидели белоруса
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Начали бодро. Отличная комбинация
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ну разыграно здорово было! Балтика весной прям хороша
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На стадионе 1,5 землекопа...
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