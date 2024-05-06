Судья матча «МЮ» и «Пэлас» будет использовать установленную на голове камеру – впервые в АПЛ. В прямом эфире видео с нее не покажут

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия судьи Кристал Пэлас Джарред Джиллетт Футбол

Судья матча АПЛ впервые выйдет на поле с камерой.

Сегодня «Кристал Пэлас» примет «Манчестер Юнайтед» в 36-м туре чемпионата Англии. Игра начнется в 22:00 по московскому времени. 

Главный арбитр этого матча Джарред Джиллетт будет использовать устройство с видеокамерой, установленное на голове. Видео с него не будет транслироваться в прямом эфире.

Запись с камеры арбитра покажут в передаче, посвященной судейству в Премьер-лиге. 

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7 комментариев
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Представляю если он во время матча на груди женские посморит , и на весь экран в прямом эфире.)
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Надо уже каждому футболисту такое вешать, чтобы можно было футбол от первого лица наблюдать.
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Затея интересная. Новые технологии в помощь VAR
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Ответ Хватит душить
Представляю если он во время матча на груди женские посморит , и на весь экран в прямом эфире.)
или под юбку)))
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Ответ Хватит душить
Представляю если он во время матча на груди женские посморит , и на весь экран в прямом эфире.)
А иранцы прерывают трансляцию
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