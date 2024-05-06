Судья матча «МЮ» и «Пэлас» будет использовать установленную на голове камеру – впервые в АПЛ. В прямом эфире видео с нее не покажут

Судья матча АПЛ впервые выйдет на поле с камерой.

Сегодня « » примет « » в 36-м туре чемпионата Англии. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Главный арбитр этого матча Джарред Джиллетт будет использовать устройство с видеокамерой, установленное на голове. Видео с него не будет транслироваться в прямом эфире.

Запись с камеры арбитра покажут в передаче, посвященной судейству в Премьер-лиге.