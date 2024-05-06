Шунин о будущем в «Динамо»: «Конкретики нет. Тренер вратарей сказал, что клуб и главный тренер во мне заинтересованы» 

Антон Шунин оценил вероятность подписания нового контракта с «Динамо».

30 июня голкипер может стать свободным агентом.

— После матча с «Зенитом» Гафин сказал, что уже были разговоры о новом контракте. Речь о конкретном предложении?

— Конкретики нет. Были разговоры в первой части сезона, недавно со мной общался тренер вратарей на эту тему – сказал, что клуб и главный тренер [ ] во мне заинтересованы.

Надеюсь, что заинтересованность есть. Когда она есть, можно достаточно быстро все обсудить и подписать новый контракт, как это обычно бывает.

Дмитрий Александрович (Гафин, глава совета директоров «Динамо» – прим. Sports) и Павел Константинович (Пивоваров, гендиректор « » – прим. Sports) сказали в интервью, что все будет хорошо – надеюсь, что скоро мы встретимся и поговорим на эту тему, — сказал .