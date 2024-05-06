Шунин о будущем в «Динамо»: «Конкретики нет. Тренер вратарей сказал, что клуб и главный тренер во мне заинтересованы»
Антон Шунин оценил вероятность подписания нового контракта с «Динамо».
30 июня голкипер может стать свободным агентом.
— После матча с «Зенитом» Гафин сказал, что уже были разговоры о новом контракте. Речь о конкретном предложении?
— Конкретики нет. Были разговоры в первой части сезона, недавно со мной общался тренер вратарей на эту тему – сказал, что клуб и главный тренер [Марцел Личка] во мне заинтересованы.
Надеюсь, что заинтересованность есть. Когда она есть, можно достаточно быстро все обсудить и подписать новый контракт, как это обычно бывает.
Дмитрий Александрович (Гафин, глава совета директоров «Динамо» – прим. Sports) и Павел Константинович (Пивоваров, гендиректор «Динамо» – прим. Sports) сказали в интервью, что все будет хорошо – надеюсь, что скоро мы встретимся и поговорим на эту тему, — сказал Шунин.
Лещука в Динамо не должно быть. Неуравновешенный вратарь. Может потащить все, но и может пропустить все. Хорош на пенальти, но этого мало. ( Такой же как Коновалов в хоккее).
Шунин, хороший вратарь, прыгучий, но уже не первый номер.
Есть подающие надежду вратари. Их ни разу не выпустили на поле, как же им себя зарекомендовать то?
И , конечно, вместе с Лещуком нужно поменять тренера вратарей( как это наконец то сделало ХК).
Имея такие дыры в обороне и претендовать на чемпионство , это , конечно, что то с чем то))
Ну а почему бы и нет😂