Шунин о будущем в «Динамо»: «Конкретики нет. Тренер вратарей сказал, что клуб и главный тренер во мне заинтересованы» 

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Антон Шунин Чемпионат.com Марцел Личка Футбол

Антон Шунин оценил вероятность подписания нового контракта с «Динамо».

30 июня голкипер может стать свободным агентом.

— После матча с «Зенитом» Гафин сказал, что уже были разговоры о новом контракте. Речь о конкретном предложении?

— Конкретики нет. Были разговоры в первой части сезона, недавно со мной общался тренер вратарей на эту тему – сказал, что клуб и главный тренер [Марцел Личка] во мне заинтересованы.

Надеюсь, что заинтересованность есть. Когда она есть, можно достаточно быстро все обсудить и подписать новый контракт, как это обычно бывает.

Дмитрий Александрович (Гафин, глава совета директоров «Динамо» – прим. Sports) и Павел Константинович (Пивоваров, гендиректор «Динамо» – прим. Sports) сказали в интервью, что все будет хорошо – надеюсь, что скоро мы встретимся и поговорим на эту тему, — сказал Шунин.

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18 комментариев
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Динамикам бы по-хорошему, полностью вратарскую бригаду обновить. Ни Лещук ни Шунин особо надежностью не блещут.
+15
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+15
Ответ Детрит
Динамикам бы по-хорошему, полностью вратарскую бригаду обновить. Ни Лещук ни Шунин особо надежностью не блещут.
Шуню третьим оставлять. Лещука в МЛС. А вот двух хороших киперов надо покупать. И троих в защиту срочно. И еще одного напа. Кроме Тюка - дальше тоска зеленая.
+6
0
+6
Бывает, что иногда мандит. А кто сейчас из вратарей не мандит? Все мандят по ситуации. Чтобы Антона заменить другим лучшим вратарём, надо сначала найти на рынке такого вратаря. Качественные вратари на дороге не валяются. С другой стороны он, можно сказать, визитная карточка Динамо. Тренера меняются, состав меняется, а он сколько лет уже в команде. Надо продлять контракт.
+6
-1
+5
Немножко коммент не по теме, но крышу на стадионе надо наращивать. Совершенно не спасает от дождя сектора примыкающие к полю. Вчера ужас. что творилось. Пару раз пришлось уходить в подтрибунное помещение.
+5
0
+5
Мнение.

Лещука в Динамо не должно быть. Неуравновешенный вратарь. Может потащить все, но и может пропустить все. Хорош на пенальти, но этого мало. ( Такой же как Коновалов в хоккее).

Шунин, хороший вратарь, прыгучий, но уже не первый номер.

Есть подающие надежду вратари. Их ни разу не выпустили на поле, как же им себя зарекомендовать то?

И , конечно, вместе с Лещуком нужно поменять тренера вратарей( как это наконец то сделало ХК).

Имея такие дыры в обороне и претендовать на чемпионство , это , конечно, что то с чем то))

Ну а почему бы и нет😂
+4
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+4
Ответ Ка Ман
Бывает, что иногда мандит. А кто сейчас из вратарей не мандит? Все мандят по ситуации. Чтобы Антона заменить другим лучшим вратарём, надо сначала найти на рынке такого вратаря. Качественные вратари на дороге не валяются. С другой стороны он, можно сказать, визитная карточка Динамо. Тренера меняются, состав меняется, а он сколько лет уже в команде. Надо продлять контракт.
Надо Агкацева забирать.
+3
0
+3
Ответ Zenith forever
Понял вас - Динамо распустить и собрать снова? А как назовете?
Сочи)
+3
-1
+2
Ответ Dmitry Vasilchenko
Шуню третьим оставлять. Лещука в МЛС. А вот двух хороших киперов надо покупать. И троих в защиту срочно. И еще одного напа. Кроме Тюка - дальше тоска зеленая.
Шуня токсичен на скамейке будет. Как и любой многолетний капитан усаженый на лавку
+2
0
+2
Ответ Позитивный
Мнение. Лещука в Динамо не должно быть. Неуравновешенный вратарь. Может потащить все, но и может пропустить все. Хорош на пенальти, но этого мало. ( Такой же как Коновалов в хоккее). Шунин, хороший вратарь, прыгучий, но уже не первый номер. Есть подающие надежду вратари. Их ни разу не выпустили на поле, как же им себя зарекомендовать то? И , конечно, вместе с Лещуком нужно поменять тренера вратарей( как это наконец то сделало ХК). Имея такие дыры в обороне и претендовать на чемпионство , это , конечно, что то с чем то)) Ну а почему бы и нет😂
подающие надежду вратари должны играя в аренде себя зарекомендовывать, но они никому не нужны. Как и Лещук с Шуниным. За 10 лет Динамо не купило ни одного вратаря уровня высшей лиги рпл
+3
-1
+2
Просто нет слов вратарская линия в нашей команде как и защита самое больное место!
+1
0
+1
Если руководство Динамо реально хочет бороться за самые высокие места в РПЛ, то с Лещуком нужно срочно расставаться. Шунина можно оставить на переходный период. По защитникам, руководство Динамо должны задать вопрос Личке, может ли он навести порядок в линии обороны. С такой игрой наших защитников, бороться за самые высокие места в РПЛ, невозможно. Динамо один из лидеров, по пропущенным мяча. Такой хоккей, нам не нужен. Как сказал бы Николай Николаевич Озеров!
+1
0
+1
Вообще слабо сезон отыграл. Пора детишек тренеровать.
+1
0
+1
Ответ Ка Ман
Бывает, что иногда мандит. А кто сейчас из вратарей не мандит? Все мандят по ситуации. Чтобы Антона заменить другим лучшим вратарём, надо сначала найти на рынке такого вратаря. Качественные вратари на дороге не валяются. С другой стороны он, можно сказать, визитная карточка Динамо. Тренера меняются, состав меняется, а он сколько лет уже в команде. Надо продлять контракт.
Смысл оставлять Шунина и надеяться что он научится к 40 годам играть на выходах?
+1
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У нас люди такие, все боятся в лицо правду говорить, вот и лепят обнадеживающую инфу
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уже 16 лет заинтересованы блин
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Ответ Dmitry Vasilchenko
Шуню третьим оставлять. Лещука в МЛС. А вот двух хороших киперов надо покупать. И троих в защиту срочно. И еще одного напа. Кроме Тюка - дальше тоска зеленая.
Понял вас - Динамо распустить и собрать снова? А как назовете?
+1
-1
0
Ответ Dmitry Vasilchenko
Шуню третьим оставлять. Лещука в МЛС. А вот двух хороших киперов надо покупать. И троих в защиту срочно. И еще одного напа. Кроме Тюка - дальше тоска зеленая.
Обязательно крайних защитников брать
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Ответ валя_стакан
Смысл оставлять Шунина и надеяться что он научится к 40 годам играть на выходах?
- Потом насчет Бабы Яги: у меня ведь на Бабу Ягу единицы нет. - Бабу Ягу со стороны брать не будем - воспитаем в своем коллективе!
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