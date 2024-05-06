Алонсо о 5:1 с «Айнтрахтом»: «Мои ассистенты здорово меня заменили. «Байер» сыграл очень профессионально» 

Теги Байер Айнтрахт Франкфурт Хаби Алонсо бундеслига Германия Футбол

Хаби Алонсо оценил разгром «Айнтрахта» (5:1) в Бундеслиге.

«Конечно, сегодня было по-другому, потому что я сидел на трибуне (Алонсо был дисквалифицирован на этот матч из-за перебора желтых карточек – прим. Sports). Мы добились хорошего результата и сыграли очень профессионально.

Мы хорошо начали игру, но после того как Франкфурт сравнял счет, мы провели 10 минут не лучшим образом. Гол Шика перед перерывом был крайне важным. Во втором тайме мы хорошо оборонялись и были очень эффективны в атаке.

Мои ассистенты здорово меня заменили, сегодня все сработали классно, – сказал главный тренер «Байера».

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3 комментария
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А я думаю, что это Байер в этот раз решил разгром учинить, а не дать противнику иллюзорный шанс на успех, а после 88-й минуты безжалостно его отобрать.. Алонсо на дискве оказывается был..
+3
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+3
Даже на удаленке, схема Алонсо работает.
+1
0
+1
Превосходный матч
0
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