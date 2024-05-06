Алонсо о 5:1 с «Айнтрахтом»: «Мои ассистенты здорово меня заменили. «Байер» сыграл очень профессионально» 

Хаби Алонсо оценил разгром «Айнтрахта» (5:1) в Бундеслиге.

«Конечно, сегодня было по-другому, потому что я сидел на трибуне ( был дисквалифицирован на этот матч из-за перебора желтых карточек – прим. Sports). Мы добились хорошего результата и сыграли очень профессионально.

Мы хорошо начали игру, но после того как сравнял счет, мы провели 10 минут не лучшим образом. Гол Шика перед перерывом был крайне важным. Во втором тайме мы хорошо оборонялись и были очень эффективны в атаке.

Мои ассистенты здорово меня заменили, сегодня все сработали классно, – сказал главный тренер « ».