Актер Уилл Феррелл стал миноритарным инвестором «Лидса». Ранее это сделал Рассел Кроу

Теги премьер-лига Англия Лидс чемпионшип Рассел Кроу Лос-Анджелес Джордан Спит Уилл Феррелл Футбол

Актер Уилл Феррелл инвестировал в «Лидс».

По информации The Athletic, голливудский актер стал миноритарным инвестором клуба.

Владельцы «Лидса», компания 49ers Enterprises, имеют ряд известных миноритарных акционеров, среди которых актер Рассел Кроу, пловец Майкл Фелпс и гольфист Джордан Спит.

56-летний Феррелл приобрел небольшую долю в клубе из Чемпионшипа. 49ers Enterprises по-прежнему будут осуществлять контроль над клубом.

49ers Enterprises, которые ранее владели 44 процентами акций клуба, завершили полное поглощение в июле.

Феррелл также является совладельцем футбольного клуба «Лос-Анджелес» из МЛС.

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