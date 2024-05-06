Актер Уилл Феррелл стал миноритарным инвестором «Лидса». Ранее это сделал Рассел Кроу

Актер Уилл Феррелл инвестировал в «Лидс».

По информации The Athletic, голливудский актер стал миноритарным инвестором клуба.

Владельцы « », компания 49ers Enterprises, имеют ряд известных миноритарных акционеров, среди которых актер Рассел Кроу, пловец Майкл Фелпс и гольфист Джордан Спит.

56-летний Феррелл приобрел небольшую долю в клубе из Чемпионшипа. 49ers Enterprises по-прежнему будут осуществлять контроль над клубом.

49ers Enterprises, которые ранее владели 44 процентами акций клуба, завершили полное поглощение в июле.

Феррелл также является совладельцем футбольного клуба «Лос-Анджелес» из МЛС.