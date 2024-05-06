«Боруссия» хочет продать Зюле – клуб недоволен его отношением к делу. Защитнику платят 11 млн евро – больше всех в команде

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия возможные трансферы Никлас Зюле деньги Футбол

«Боруссия» планирует продать защитника Никласа Зюле летом.

По данным Sky Sport, дортмундский клуб планирует выставить на продажу 28-летнего защитника в летнее трансферное окно.

Руководство «Боруссии» недовольно игрой и отношением Зюле к делу, из-за чего он выпал из основного состава.

На данный момент Зюле является самым высокооплачиваемым игроком «Дортмунда». Его зарплата – 11 миллионов евро за сезон, что также может служить причиной для продажи защитника. 

В 2022 году защитник перешел из «Баварии» в «Боруссию» в качестве свободного агента.

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7 комментариев
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А кто мяч из ворот вытащил в последний момент в ЛЧ против ПСЖ?
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+6
Ответ Дмитрий Шиянов
А кто мяч из ворот вытащил в последний момент в ЛЧ против ПСЖ?
Опередили, кстати в инсте той же до сих пор крутят этот чудо-вынос) было б ему до лампочки- так бы не стелился)
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Толстый он ...
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11, почти как зобнин
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11 миллионов? И правда неслабо)
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Клуб скорее его зарплатой недоволен, а не его отношением к делу))
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Так вы ж сами ему такую личку дали))
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