«Боруссия» хочет продать Зюле – клуб недоволен его отношением к делу. Защитнику платят 11 млн евро – больше всех в команде
«Боруссия» планирует продать защитника Никласа Зюле летом.
По данным Sky Sport, дортмундский клуб планирует выставить на продажу 28-летнего защитника в летнее трансферное окно.
Руководство «Боруссии» недовольно игрой и отношением Зюле к делу, из-за чего он выпал из основного состава.
На данный момент Зюле является самым высокооплачиваемым игроком «Дортмунда». Его зарплата – 11 миллионов евро за сезон, что также может служить причиной для продажи защитника.
В 2022 году защитник перешел из «Баварии» в «Боруссию» в качестве свободного агента.