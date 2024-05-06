«Боруссия» хочет продать Зюле – клуб недоволен его отношением к делу. Защитнику платят 11 млн евро – больше всех в команде

«Боруссия» планирует продать защитника Никласа Зюле летом.

По данным Sky Sport, дортмундский клуб планирует выставить на продажу 28-летнего защитника в летнее трансферное окно.

Руководство « » недовольно игрой и отношением к делу, из-за чего он выпал из основного состава.

На данный момент Зюле является самым высокооплачиваемым игроком «Дортмунда». Его зарплата – 11 миллионов евро за сезон, что также может служить причиной для продажи защитника.

В 2022 году защитник перешел из «Баварии» в «Боруссию» в качестве свободного агента.