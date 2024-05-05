Матч «ПСЖ» – «Боруссия» в 1/2 финала ЛЧ будет судить итальянец Орсато

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА судьи Даниэле Орсато Паоло Валери Давиде Масса Алессандро Джаллатини Массимилиано Иррати Чиро Карбоне Футбол

Назначены арбитры на ответный матч 1/2 финала ЛЧ между «ПСЖ» и «Боруссией».

Работать на этой игре будет итальянская бригада арбитров.

Главный судья – Даниэле Орсато. Лайнсмены – Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини, четвертый рефери – Давиде Масса. Арбитр ВАР – Массимилиано Иррати, его ассистент – Паоло Валери.

Первый матч завершился победой «Дортмунда» со счетом 1:0. Ответная игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» 7 мая и начнется в 22:00 по московскому времени.

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6 комментариев
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Ответ Дядя ТУРА
А финал Манчестер Сити - Барселона кто судит?
Карасев
+1
0
+1
Орсато уже неоднократно судил матчи ПСЖ, в том числе первые матчи 1/8 финала против Ман Юнайтед (2:0), Реала (1:0) и финал ЛЧ против Баварии
+3
-3
0
Заправят пасту нефтью или углем?)
0
0
0
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