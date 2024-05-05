Матч «ПСЖ» – «Боруссия» в 1/2 финала ЛЧ будет судить итальянец Орсато

Назначены арбитры на ответный матч 1/2 финала ЛЧ между «ПСЖ» и «Боруссией».

Работать на этой игре будет итальянская бригада арбитров.

Главный судья – . Лайнсмены – Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини, четвертый рефери – . Арбитр ВАР – , его ассистент – .

Первый матч завершился победой « » со счетом 1:0. Ответная игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» 7 мая и начнется в 22:00 по московскому времени.