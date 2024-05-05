Матч «ПСЖ» – «Боруссия» в 1/2 финала ЛЧ будет судить итальянец Орсато
Назначены арбитры на ответный матч 1/2 финала ЛЧ между «ПСЖ» и «Боруссией».
Работать на этой игре будет итальянская бригада арбитров.
Главный судья – Даниэле Орсато. Лайнсмены – Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини, четвертый рефери – Давиде Масса. Арбитр ВАР – Массимилиано Иррати, его ассистент – Паоло Валери.
Первый матч завершился победой «Дортмунда» со счетом 1:0. Ответная игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» 7 мая и начнется в 22:00 по московскому времени.