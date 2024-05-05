Клопп об уходе из «Ливерпуля»: «Говорят, я выгляжу очень усталым – я просто стар! Для этой работы нужны все силы, 80% недостаточно. Ты работаешь 24/7, если тебе не все равно»

Юрген Клопп высказался о своем решении покинуть «Ливерпуль» в конце сезона.

– Было ли решение уйти из « » принято вместе с вашей женой Уллой?

– Первоначальное решение не было совместным. В данном конкретном случае это было мое решение, принять его мог только я сам. Мне пришлось объяснить ей, что для меня главное – быть в своей лучшей форме до самого конца.

В последние несколько недель футбол [который демонстрировала команда] был не очень хорош, в результате я слышу, как люди говорят, что я выгляжу очень усталым. Я просто стар! Но я намерен выкладываться на 100 процентов до последнего дня, как и планировал изначально.

Я был уверен, что, если бы не принял это решение сейчас, в следующем году все могло бы быть сложно. Мысль о проведении еще одной предсезонки привела к принятию этого важного решения.

Для этой работы нужно действительно быть полным сил, 80 процентов недостаточно. Это правда, все это чересчур, нужно работать 24/7. Да, в жизни есть более важные вещи, но если тебе реально не все равно, тогда это отнимает все время.

Я работал так довольно долго и знал, что не смогу продолжать делать это на уровне, необходимом для такого клуба, как «Ливерпуль», – заявил главный тренер мерсисайдцев.