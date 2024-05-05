Клопп об уходе из «Ливерпуля»: «Говорят, я выгляжу очень усталым – я просто стар! Для этой работы нужны все силы, 80% недостаточно. Ты работаешь 24/7, если тебе не все равно»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп высказался о своем решении покинуть «Ливерпуль» в конце сезона.

– Было ли решение уйти из «Ливерпуля» принято вместе с вашей женой Уллой?

– Первоначальное решение не было совместным. В данном конкретном случае это было мое решение, принять его мог только я сам. Мне пришлось объяснить ей, что для меня главное – быть в своей лучшей форме до самого конца.

В последние несколько недель футбол [который демонстрировала команда] был не очень хорош, в результате я слышу, как люди говорят, что я выгляжу очень усталым. Я просто стар! Но я намерен выкладываться на 100 процентов до последнего дня, как и планировал изначально.

Я был уверен, что, если бы не принял это решение сейчас, в следующем году все могло бы быть сложно. Мысль о проведении еще одной предсезонки привела к принятию этого важного решения.

Для этой работы нужно действительно быть полным сил, 80 процентов недостаточно. Это правда, все это чересчур, нужно работать 24/7. Да, в жизни есть более важные вещи, но если тебе реально не все равно, тогда это отнимает все время.

Я работал так довольно долго и знал, что не смогу продолжать делать это на уровне, необходимом для такого клуба, как «Ливерпуль», – заявил главный тренер мерсисайдцев.

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7 комментариев
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Спортц, обновите фото в профиле Клоппа - там веселый дядька, каким он был на момент прихода в Ливерпуль.
сейчас это глубокий старик, выглядящий, как выжатый лимон.
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Юрген, бери пример с Аллегри. Руки в брюки, улыбка до ушей, и знай тверди на каждой прессухе: "Победа - это что-то экстраординарное. Невозможно всегда выигрывать."
Хомяки ведутся.
И будет тебе счастье. ))
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Какой же Клопп стар !
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Ответ QWertY
Клоппу надо годик отдохнуть и идти поднимать Юве с Сериалом. Там тебе будут и трансферы и состав лучше чем у конкурентов по чемпионату
Ну хз, вижу два варианта : сборная Германии - скорее всего, ну а как, самый топовый тренер не порулит своей сборной, там и нагрузка поменьше, ежедневная… либо в Ливерпуле всё так плохо пойдет, что он вернется - но это скорее для кино сюжет, хоть и красивый… врядли он пойдет опять на долгий контракт в новый клуб
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