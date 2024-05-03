Клопп упрекнул телевидение в результатах АПЛ в еврокубках: «TNT говорит: «Вам платят». Наоборот – футбол им платит. Вы должны стать партнером, а не соковыжималкой – совет от старика»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА бизнес телевидение Лига конференций УЕФА Футбол

Юрген Клопп подверг критике телевещателя матчей АПЛ.

Главный тренер «Ливерпуля» считает, что одной из причин неудачного выступления английских команд в еврокубках в этом сезоне является насыщенное расписание матчей, и обвинил в этом телевещателей.

«На днях у меня состоялась дискуссия с коллегами с моего любимого телеканала, который я точно никогда больше не буду смотреть, TNT.

Они говорят: «Вам платят». Дают деньги на футбол». Все наоборот. Футбол им платит.

Они телевещатели, транслируют матчи, это не значит, что у TNT или Sky Sports дела идут хорошо, и они могут всем платить.

Вы должны снова стать партнером футбола, а не просто соковыжималкой.

Это всего лишь небольшой совет от старика, который готовится к тому, чтобы уйти (Клопп покинет «Ливерпуль» после завершения сезона – Sports).

Я буду смотреть много футбола, но не весь – люди время от времени могут прожить и без матчей», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

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12 комментариев
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Клопп наконец-то сможет насладиться всеми матчами лучшей лиги мира и бесплатно
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российскому ТНТ все платят.
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Так и платят пусть вам намного меньше ! В неделю средний игрок АПЛ получает 100к фунтов , за то что тренируется и играет , а восстанавливается в спец центрах за миллионы долларов , где есть самое современное оборудование , команда массажистов и врачей , ванны со льдом и прочее
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Ответ Александр Охотко
Клопп наконец-то сможет насладиться всеми матчами лучшей лиги мира и бесплатно
На спорткасте
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Ответ KozlikX
Так и платят пусть вам намного меньше ! В неделю средний игрок АПЛ получает 100к фунтов , за то что тренируется и играет , а восстанавливается в спец центрах за миллионы долларов , где есть самое современное оборудование , команда массажистов и врачей , ванны со льдом и прочее
Так дело не в нежелании трудиться, а в возможностях организма. Ни одна команда не вывозит такой календарь в полной мере. Можно конечно вместо динамичного и интенсивного футбола выдавать возню со сбиванием темпа и затяжками времени, но разве за это люди платят вещателям?
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бузова и ко в печали)
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