Клопп упрекнул телевидение в результатах АПЛ в еврокубках: «TNT говорит: «Вам платят». Наоборот – футбол им платит. Вы должны стать партнером, а не соковыжималкой – совет от старика»

Юрген Клопп подверг критике телевещателя матчей АПЛ.

Главный тренер « » считает, что одной из причин неудачного выступления английских команд в еврокубках в этом сезоне является насыщенное расписание матчей, и обвинил в этом телевещателей.

«На днях у меня состоялась дискуссия с коллегами с моего любимого телеканала, который я точно никогда больше не буду смотреть, TNT.

Они говорят: «Вам платят». Дают деньги на футбол». Все наоборот. Футбол им платит.

Они телевещатели, транслируют матчи, это не значит, что у TNT или Sky Sports дела идут хорошо, и они могут всем платить.

Вы должны снова стать партнером футбола, а не просто соковыжималкой.

Это всего лишь небольшой совет от старика, который готовится к тому, чтобы уйти (Клопп покинет «Ливерпуль» после завершения сезона – Sports).

Я буду смотреть много футбола, но не весь – люди время от времени могут прожить и без матчей», – сказал главный тренер «Ливерпуля» .