«Сосьедад» Захаряна лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Клуб дошел до 1/8 в текущем розыгрыше

«Реал Сосьедад» Арсена Захаряна лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов.

Это произошло после победы «Атлетико» над «Мальоркой» (1:0) в 34-м туре чемпионата .

Мадридский клуб идет на 4-м месте в таблице с 67 очками в 34 играх и стал недосягаем для « » (54 балла в 34 матчах). На 5-м месте идет «Атлетик» (61 очко в 34 матчах).

Ранее «Сосьедад» трижды выступал в (2003/04 – 1/8 финала, 2013/14 – не вышел из группы, 2023/24 – 1/8 финала). В этом сезоне клуб уступил «ПСЖ» в первом раунде плей-офф (0:2, 1:2).