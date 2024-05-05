«Сосьедад» Захаряна лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Клуб дошел до 1/8 в текущем розыгрыше

Теги Реал Сосьедад Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Арсен Захарян Футбол

«Реал Сосьедад» Арсена Захаряна лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов.

Это произошло после победы «Атлетико» над «Мальоркой» (1:0) в 34-м туре чемпионата Испании

Мадридский клуб идет на 4-м месте в таблице с 67 очками в 34 играх и стал недосягаем для «Сосьедада» (54 балла в 34 матчах). На 5-м месте идет «Атлетик» (61 очко в 34 матчах). 

Ранее «Сосьедад» трижды выступал в Лиге чемпионов (2003/04 – 1/8 финала, 2013/14 – не вышел из группы, 2023/24 – 1/8 финала). В этом сезоне клуб уступил «ПСЖ» в первом раунде плей-офф (0:2, 1:2). 

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6 комментариев
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В первой половине сезона были хороши, потом посыпались
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Ответ Jonh Abruzzi
В первой половине сезона были хороши, потом посыпались
Уехал Кубо на Кубок Азии и все рассыпалось, а потом он вернулся с него с нулевой формой и большой усталостью. Слишком много завязано на японце.
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Интересное совпадение.
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На самом деле плохая летняя кампания, травма Ойярсабаля, отъезд Кубо и типичный зимний провал все решили. Забивать полсезона было некому. Остался бы Серлот, забили бы сильно больше.
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Ответ corazon blanco
Уехал Кубо на Кубок Азии и все рассыпалось, а потом он вернулся с него с нулевой формой и большой усталостью. Слишком много завязано на японце.
на самом деле не всё так просто, к середине сезона вылетели 8 человек +/- основного состава, в этом сезоне Браис Мендес игру делает больше остальных, он тоже получил травму и не всегда находился в оптимальной форме, ну и фактор Кубы + спад игравшего здорово до Кубка Африки Траоре + травма Муньоса (попавшего в символическую сборную группового этапа ЛЧ) + Мерино заметно сдал. В след сезоне похоже придется играть без Ле Нормана и Субименди, они наверняка уйдут на повышение, поэтому наигрывают Пачеко и Туриентеса
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