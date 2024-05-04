«Реал» выиграл два трофея в сезоне – Ла Лигу и Суперкубок. Мадридцы продолжают играть в ЛЧ
«Реал» выиграл второй трофей в сезоне.
Сегодня «Реал» досрочно выиграл чемпионат Испании. Это второй трофей «сливочных» в сезоне после победы в Суперкубке Испании.
«Реал» также продолжает выступление в Лиге чемпионов. В среду «Мадрид» проведет ответный матч 1/2 финала против «Баварии» (первая игра – 2:2).
С победой первый Каталонский! Два раза успокоив «Барселону» в этом сезоне, они это доказали, заслужили
Теперь бы ещё в двух самых главных матчах выиграть - в среду, и ещё в одном потом)
Все условия для Реала у этого есть, с нетерпением ждууу