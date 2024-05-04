«Реал» выиграл два трофея в сезоне – Ла Лигу и Суперкубок. Мадридцы продолжают играть в ЛЧ

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Суперкубок Испании Футбол

«Реал» выиграл второй трофей в сезоне.

Сегодня «Реал» досрочно выиграл чемпионат Испании.  Это второй трофей «сливочных» в сезоне после победы в Суперкубке Испании.

«Реал» также продолжает выступление в Лиге чемпионов. В среду «Мадрид» проведет ответный матч 1/2 финала против «Баварии» (первая игра – 2:2).

48 комментариев
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Горд, просто горд 16 лет подряд быть болельщиком величайшего футбольного клуба в истории - мадридского «Реала»!!!🤍👑
+58
-6
+52
Все забывают про «Жирону» а они ведь молодцы!
С победой первый Каталонский! Два раза успокоив «Барселону» в этом сезоне, они это доказали, заслужили
+31
-2
+29
Осталось взять ЛЧ
+19
-1
+18
Ответ JENNINGS
Горд, просто горд 16 лет подряд быть болельщиком величайшего футбольного клуба в истории - мадридского «Реала»!!!🤍👑
15 лет болею за Реал!
+10
0
+10
Реал брал 3 ЛЧ подряд. Пришло время взять 3 Ла Лиги подряд!
+10
0
+10
Ответ Zemanuha
15 лет болею за Реал!
7 лет болею за Реал🤍
+9
0
+9
Финал ЛЧ станет вишенкой на торте в сезоне, а если Реал ещё и победит - у Анчи вообще будет один из самых успешных сезонов последнего времени. Верим и топим за Реал. Hala Madrid!
+9
0
+9
Величайший клуб в истории! Символ Испании, гордость Испании. Олицетворение испанского футбола.
+9
-1
+8
Ответ Cruel Snake
Все забывают про «Жирону» а они ведь молодцы! С победой первый Каталонский! Два раза успокоив «Барселону» в этом сезоне, они это доказали, заслужили
Забили 8! 8 Барсе за 2 матча! Это ж надо так! Красавцы!
+7
0
+7
Ответ Zemanuha
15 лет болею за Реал!
22 года болею за Реал!
+7
0
+7
Ответ Zemanuha
15 лет болею за Реал!
А я , оказывается, уже 20 лет. Время летит конечно) великие вылеты 1/8 вроде недавно были. 4:0 от Ливера перед глазами и полная безнадёга, сменились практически неоспоримой гегемонией)
+5
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+5
Кубок Бампера>чемпионство, лч, суперкубок.
+5
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Надеюсь в среду покажут свой лучший футбол и сделают еще один шаг к завоеванию самого заветного трофея в сезоне.
+5
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+4
Все шансы на третий есть.
+6
-2
+4
Ответ JENNINGS
Горд, просто горд 16 лет подряд быть болельщиком величайшего футбольного клуба в истории - мадридского «Реала»!!!🤍👑
В этом году пробиваю ровно 20 лет с Мадридом. Спасибо игрокам и Карло, что порадовали чемпионством на юбилейный год)
Теперь бы ещё в двух самых главных матчах выиграть - в среду, и ещё в одном потом)
+3
0
+3
Ответ JENNINGS
Горд, просто горд 16 лет подряд быть болельщиком величайшего футбольного клуба в истории - мадридского «Реала»!!!🤍👑
25❤️
+3
0
+3
Ответ Zemanuha
15 лет болею за Реал!
Тоже 15 лет
+3
0
+3
Главный праздник будет, если пройдут в финал среду🔥
Все условия для Реала у этого есть, с нетерпением ждууу
+4
-1
+3
25 лет болею за реал! Hala Madrid!!! Vamos Real!!!!
+3
0
+3
Ответ Lif Sk
Забили 8! 8 Барсе за 2 матча! Это ж надо так! Красавцы!
Не за один конечно, но тоже ничего
+3
0
+3
Реал Мадрид продолжает радовать! Лучший клуб Европы!
+3
0
+3
Даёшь Реал золотой дубль 🤍
+3
0
+3
Мастеркласс от Анчелотти. В таком возрасте соревноваться с лучшими тренерами мира и их обыгрывать это фантастика. И не устарел до сих пор, как вино)
+2
0
+2
Ответ Cruel Snake
Все забывают про «Жирону» а они ведь молодцы! С победой первый Каталонский! Два раза успокоив «Барселону» в этом сезоне, они это доказали, заслужили
Успокоили ? Я бы сказал опустили
+2
0
+2
Ответ JENNINGS
Горд, просто горд 16 лет подряд быть болельщиком величайшего футбольного клуба в истории - мадридского «Реала»!!!🤍👑
с 98го тоже болею. с одноклассником Димкой федосовым ( он за Барсу болел с того времени) жо сих пор поддерживаем отношения дружеские. всех с победой ребята! и крестим пальцы с Баварией.
+2
0
+2
Ответ JENNINGS
Горд, просто горд 16 лет подряд быть болельщиком величайшего футбольного клуба в истории - мадридского «Реала»!!!🤍👑
33 года. С 91-го
+1
0
+1
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
22 года болею за Реал!
ну это уже пенсия)
+1
0
+1
Ответ Хчо Данилян
Неужели требл?
Для требла кубка Испании не хватает
+1
0
+1
Ответ Иван Погорелов
25 лет болею за реал! Hala Madrid!!! Vamos Real!!!!
С 96го года, начиная с сезона Капелло. 28 лет...
+1
0
+1
Нужно делать мини требл)
+2
-1
+1
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