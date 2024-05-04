Артета о возможном уходе Жезуса: «Не знаю, откуда такие слухи. И я бы хотел, чтобы Жоржиньо остался. Он важен для «Арсенала» как на поле, так и за его пределами»

Микель Артета высказался о будущем Габриэла Жезуса и Жоржиньо в «Арсенале».

У главного тренера «канониров» спросили, планирует ли он трансфер из клуба по завершении нынешнего сезона.

«Я не знаю, откуда исходят эти слухи. Нет, нет», – ответил .

Кроме того, он также высказался о будущем в клубе.

«Я бы хотел сохранить его. Он знает об этом. Клуб полностью поддерживает его. Он действительно важный игрок для нас как на поле, так и за его пределами. Он делает нас лучше, поэтому мы хотим, чтобы он остался», – заявил главный тренер « ».

Действующее соглашение 32-летнего игрока с «канонирами» рассчитано до конца этого сезона. Ранее The Athletic сообщил, что лондонский клуб предложил Жоржиньо новый договор, и ожидается, что полузащитник подпишет его.