Артета о возможном уходе Жезуса: «Не знаю, откуда такие слухи. И я бы хотел, чтобы Жоржиньо остался. Он важен для «Арсенала» как на поле, так и за его пределами»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Жоржиньо Габриэл Жезус Футбол

Микель Артета высказался о будущем Габриэла Жезуса и Жоржиньо в «Арсенале».

У главного тренера «канониров» спросили, планирует ли он трансфер Габриэла Жезуса из клуба по завершении нынешнего сезона. 

«Я не знаю, откуда исходят эти слухи. Нет, нет», – ответил Микель Артета

Кроме того, он также высказался о будущем Жоржиньо в клубе. 

«Я бы хотел сохранить его. Он знает об этом. Клуб полностью поддерживает его. Он действительно важный игрок для нас как на поле, так и за его пределами. Он делает нас лучше, поэтому мы хотим, чтобы он остался», – заявил главный тренер «Арсенала». 

Действующее соглашение 32-летнего игрока с «канонирами» рассчитано до конца этого сезона. Ранее The Athletic сообщил, что лондонский клуб предложил Жоржиньо новый договор, и ожидается, что полузащитник подпишет его.

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