«Динамо» вручило сертификат на покупку автомобиля экс-голкиперу Гонтарю в честь 75-летия

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Вторая лига Б сборная СССР Николай Гонтарь соцсети Динамо-2 Москва Футбол

«Динамо» подарило Николаю Гонтарю сертификат на покупку автомобиля.

Таким образом московский клуб поздравил бывшего голкипера с 75-летием.

Вратарь выступал за «Динамо» с 1972 по 1984 годы, сыграв 177 матчей. Он также принимал участие в матчах за сборную СССР.

После окончания игровой карьеры Гонтарь работал тренером в основной команде, а также в «Динамо-2».  

В настоящее время он является главным тренером Академии «Динамо» имени Льва Яшина.

5 комментариев
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«Ааааавтомобиль» - голосом Якубовича)
+18
-1
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Ответ JENNINGS
«Ааааавтомобиль» - голосом Якубовича)
Вспомнилась фраза: «Крутите барабан»
+2
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Год назад 75-летие отметил Пильгуй.
Что ему подарили?
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Ответ Н.Ф.
Год назад 75-летие отметил Пильгуй. Что ему подарили?
При всем уважении к ветерану ответ в рифму так и напрашивается
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Молодцы динамики. Очень изящно и не обидно поддержали стареющую легенду. Респект
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