«Динамо» вручило сертификат на покупку автомобиля экс-голкиперу Гонтарю в честь 75-летия

«Динамо» подарило Николаю Гонтарю сертификат на покупку автомобиля.

Таким образом московский клуб поздравил бывшего голкипера с 75-летием.

Вратарь выступал за «Динамо» с 1972 по 1984 годы, сыграв 177 матчей. Он также принимал участие в матчах за сборную СССР.

После окончания игровой карьеры работал тренером в основной команде, а также в « ».

В настоящее время он является главным тренером Академии « » имени Льва Яшина.