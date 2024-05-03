«Динамо» вручило сертификат на покупку автомобиля экс-голкиперу Гонтарю в честь 75-летия
«Динамо» подарило Николаю Гонтарю сертификат на покупку автомобиля.
Таким образом московский клуб поздравил бывшего голкипера с 75-летием.
Вратарь выступал за «Динамо» с 1972 по 1984 годы, сыграв 177 матчей. Он также принимал участие в матчах за сборную СССР.
После окончания игровой карьеры Гонтарь работал тренером в основной команде, а также в «Динамо-2».
В настоящее время он является главным тренером Академии «Динамо» имени Льва Яшина.
Что ему подарили?