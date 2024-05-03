Клопп о телевещателях АПЛ: «Матчи в четверг, воскресенье, среду, субботу в 12:30. Преступление! Ждал, что к ним придет Amnesty International. Вычеркните меня из списка подписчиков»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал телевидение Футбол

Юрген Клопп выразил недовольство телевещателями матчей АПЛ.

Главный тренер «Ливерпуля» считает, что одной из причин неудачного выступления английских команд в еврокубках в этом сезоне является насыщенное расписание матчей, и упрекнул в этом телевещателей.

«Манчестер Сити» и «Арсенал» выбыли из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала. Это не отражение качества команд.

Да, в других странах хорошие команды – но речь не об этом. Это сигнал. Мы должны изменить наш подход.

Когда я говорю об этом, они [телевещатели] думают, что это из-за ситуации в нашей команде, потому что мы проиграли прошлый матч, но это общая проблема.

Они ставят матчи в четверг, воскресенье, среду, в субботу в 12:30. Это преступление! Я ждал, что к ним придет Amnesty International (организация, занимающаяся правами человека – Sports).

Я хотел бы быть частью этой встречи, когда кто-то скажет: «Ливерпуль, в 12:30», и весь зал рассмеется. Безумие.

Но они довольны. Им нравятся подписчики – можете вычеркнуть меня из этого списка» – сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Добавим, что «Ливерпуль» провел наибольшее количество субботних матчей в 12:30 по местному времени в этом сезоне.

Клопп упрекнул телевидение в результатах АПЛ в еврокубках: «TNT говорит: «Вам платят». Наоборот – футбол им платит. Вы должны стать партнером, а не соковыжималкой – совет от старика»

8 комментариев
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Это Клопп так прикалывается, уходя.
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Может напоследок ему надо дать интервью Пирсу Моргану 😁
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Юрген, Amnesty International не работает на территории своих создателей...
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Ответ Yobo
Может напоследок ему надо дать интервью Пирсу Моргану 😁
Лучше сразу Такеру Карлсону
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Теперь понятно почему он берёт отдых
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Ответ Алексей Казначеев
Лучше сразу Такеру Карлсону
Историю Ливерпуля мы и так знаем. Спасибо не надо
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Ответ Yobo
Может напоследок ему надо дать интервью Пирсу Моргану 😁
Клопп адекватный, в отличии от некоторых, кто этому Моргану даёт интервью.
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