Юрген Клопп: «АПЛ – лучшая лига в мире. Ни одна команда может не сыграть в финале еврокубков, но лига не переоценена – футболисты перегружены»
Юрген Клопп поделился мыслями о напряженном графике матчей футболистов в АПЛ.
«Парни получили несколько выходных. Это очень важно.
Мы смогли снова провести полноценные тренировки, от которых мы уже почти отвыкли. Обычно мы играем и потом опять играем.
Тренировки очень помогают хорошим тренерам, хорошим футболистам. Это можно заметить.
Думаю, что это действительно интересная тема.
Например, «Астон Вилла» проиграла со счетом 2:4 («Олимпиакосу» в первом матче полуфинала в Лиге конференций – Sports). Если они вылетят из турнира, то ни одна английская команда не выступит в финале еврокубков.
Я смотрю много футбола. АПЛ – лучшая лига в мире, но но лига не переоценена. Футболисты перегружены», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.