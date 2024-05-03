Юрген Клопп: «АПЛ – лучшая лига в мире. Ни одна команда может не сыграть в финале еврокубков, но лига не переоценена – футболисты перегружены»

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Юрген Клопп поделился мыслями о напряженном графике матчей футболистов в АПЛ.

«Парни получили несколько выходных. Это очень важно.

Мы смогли снова провести полноценные тренировки, от которых мы уже почти отвыкли. Обычно мы играем и потом опять играем.

Тренировки очень помогают хорошим тренерам, хорошим футболистам. Это можно заметить.

Думаю, что это действительно интересная тема.

Например, «Астон Вилла» проиграла со счетом 2:4 («Олимпиакосу» в первом матче полуфинала в Лиге конференций – Sports). Если они вылетят из турнира, то ни одна английская команда не выступит в финале еврокубков.

Я смотрю много футбола. АПЛ – лучшая лига в мире, но но лига не переоценена. Футболисты перегружены», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

3 комментария
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