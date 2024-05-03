Президент «Сочи» Ротенберг: «Планируем возвести крышу над стадионом «Фишт». Там она есть, нет механизмов, которые ее открывают и закрывают»

Борис Ротенберг рассказал о планах по возведению крыши на стадионе «Фишт».

«Мы действительно планируем возвести крышу над стадионом «Фишт». Там она есть. Нет механизмов, которые ее открывают и закрывают.

Пока это планы. Делается проект. После этого будут понятны сроки», – сказал президент «Сочи».

Ранее о возможном появлении крыши над стадионом в Сочи сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Борис Ротенберг уверен, что «Сочи» останется в РПЛ: «У нас всегда спортивный настрой. Главное, чтобы не мешали и не ломали игру»