Президент «Сочи» Ротенберг: «Планируем возвести крышу над стадионом «Фишт». Там она есть, нет механизмов, которые ее открывают и закрывают»
Борис Ротенберг рассказал о планах по возведению крыши на стадионе «Фишт».
«Мы действительно планируем возвести крышу над стадионом «Фишт». Там она есть. Нет механизмов, которые ее открывают и закрывают.
Пока это планы. Делается проект. После этого будут понятны сроки», – сказал президент «Сочи».
Ранее о возможном появлении крыши над стадионом в Сочи сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Борис Ротенберг уверен, что «Сочи» останется в РПЛ: «У нас всегда спортивный настрой. Главное, чтобы не мешали и не ломали игру»
Клуб Сочи - не нужен никому кроме маленькой горстки людей.