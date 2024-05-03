Президент «Сочи» Ротенберг: «Планируем возвести крышу над стадионом «Фишт». Там она есть, нет механизмов, которые ее открывают и закрывают»

Теги премьер-лига Россия Олимпийский стадион Сочи стадионы Борис Ротенберг-старший Спорт-Экспресс Сочи Футбол

Борис Ротенберг рассказал о планах по возведению крыши на стадионе «Фишт».

«Мы действительно планируем возвести крышу над стадионом «Фишт». Там она есть. Нет механизмов, которые ее открывают и закрывают.

Пока это планы. Делается проект. После этого будут понятны сроки», – сказал президент «Сочи».

Ранее о возможном появлении крыши над стадионом в Сочи сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Борис Ротенберг уверен, что «Сочи» останется в РПЛ: «У нас всегда спортивный настрой. Главное, чтобы не мешали и не ломали игру»

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11 комментариев
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Как раз там крыша и нужна....лютые морозы)))
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+18
Ответ Balt
Учитывая какие там бывают ливни, да, очень нужна. Не только мороз угроза газону и комфортному пребыванию зрителей на стадионе (про зрителей не в случае с Сочи).
И ещё учитывая нулевую посещаемость, да плюс пердив грозящий, да она там просто необходима))
+12
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Однозначно будет лучший стадион в лучшей лиге мира!
+10
-2
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Сначала надо апарт-отель открыть
+1
0
+1
зато у самого ротенберга с "крышей" все в порядке.
+2
-1
+1
Мастер
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0
0
На последний матч Сочи - Факел болельщиков Факела было больше чем Сочи, это я не говорю про то, когда туда приезжает Спартак, Зенит, Цска. Их болельщиков в разы больше на стадионе.
Клуб Сочи - не нужен никому кроме маленькой горстки людей.
+2
-2
0
Ответ Ебздрогыч
Однозначно будет лучший стадион в лучшей лиге мира!
Есть предположение, что если Сочи вылетит в лучшую лигу миру и за один сезон не вернется назад, то просто прекратит свое существование.
+2
-2
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