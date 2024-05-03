ФИФА отменит запрет на проведение матчей чемпионатов в других странах

ФИФА разрешит проведение матчей европейских лиг в разных странах.

Напомним, что Relevent Sports (промоутерская компания, основанная владельцем клубом НФЛ «Майами» Стивеном Россом) подала на ФИФА и Федерацию футбола США в суд.

В 2018 году Relevent Sports попыталась организовать игру Ла Лиги между «Барселоной» и «Жироной» в Майами, что вызвало беспокойство со стороны ФИФА и Федерации футбола США. Совет ФИФА заблокировал эту инициативу, заявив, что официальные игры национальных чемпионатов должны проводиться на территории соответствующей страны.

Ранее сообщалось, что Relevent Sports откажется от разбирательств с ФИФА в рамках антимонопольного иска в связи с достижением мирового договора.

Адвокат, представляющий ФИФА в антимонопольном иске, заявил, что изменение правил, которое позволит проводить матчи национальных лиг в разных странах, может произойти до конца года.

Адвокат, представляющий Relevent, сказал, что промоутерская компания выступает против полного отклонения иска, поскольку, даже если ФИФА откажется от иска и правило изменят, компания по-прежнему считает, что Федерации футбола США должна возместить убытки за матчи, которые могли быть сыграны с момента начала юридического спора.