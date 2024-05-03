ФИФА отменит запрет на проведение матчей чемпионатов в других странах

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА ФИФА Федерация футбола США Футбол

ФИФА разрешит проведение матчей европейских лиг в разных странах.

Напомним, что Relevent Sports (промоутерская компания, основанная владельцем клубом НФЛ «Майами» Стивеном Россом) подала на ФИФА и Федерацию футбола США в суд.

В 2018 году Relevent Sports попыталась организовать игру Ла Лиги между «Барселоной» и «Жироной» в Майами, что вызвало беспокойство со стороны ФИФА и Федерации футбола США. Совет ФИФА заблокировал эту инициативу, заявив, что официальные игры национальных чемпионатов должны проводиться на территории соответствующей страны.

Ранее сообщалось, что Relevent Sports откажется от разбирательств с ФИФА в рамках антимонопольного иска в связи с достижением мирового договора.

Адвокат, представляющий ФИФА в антимонопольном иске, заявил, что изменение правил, которое позволит проводить матчи национальных лиг в разных странах, может произойти до конца года.

Адвокат, представляющий Relevent, сказал, что промоутерская компания выступает против полного отклонения иска, поскольку, даже если ФИФА откажется от иска и правило изменят, компания по-прежнему считает, что Федерации футбола США должна возместить убытки за матчи, которые могли быть сыграны с момента начала юридического спора.

7 комментариев
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В Африку будем ездить на игры РПЛ.
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Что за бред!
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Погодите, то есть одна страна играла матчи чемпионата в Польше вопреки запрету?)
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Ответ Роман Головешкин
В Африку будем ездить на игры РПЛ.
Ну мы-то вряд ли кому интересны. Но вот европейцы могут пролететь с топовыми дерби. Арабские шейхи могут себя побаловать привезти крутой футбол себе на дачу.
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Ответ damondiamond
Интересно, что матчи чемпионата России останутся только в России
Россия большая по территории что регионов где можно построить отличный стадион для проведения Кубка или Суперкубка полно. Это для начала. А там можно и матчи чемпионата. За рубежом смысла нет.
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