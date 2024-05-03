«Бавария» сомневается насчет назначения Флика. Прямых контактов пока нет (Bild)

Теги Бавария бундеслига Германия отставки Ханс-Дитер Флик Футбол

«Бавария» сомневается насчет кандидатуры Ханса-Дитера Флика.

В мюнхенском клубе не уверены, что 59-летний специалист подходит для перестройки команды, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

По данным источника, прямых контактов между «Баварией» и Фликом пока нет. Репутация тренера немного пошатнулась после того, как при нем сборная Германии не смогла выйти из группы на ЧМ-2022.

Ранее Флик уже возглавлял мюнхенцев с 2019 по 2021 год.

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7 комментариев
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Клуб и сборная это вообще две разных сферы футбольной деятельности, это настолько очевидно, что вызывает недоумение, если действительно именно это причина сомнений. А то, что Флик как родной подходит Баварии, вроде как у всех была возможность убедиться.
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а насчёт рагника не сомневались кстати
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Интересно, чем он не угодил.
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Ну раз уж видимо никто не идет, то может уже возьмете проверенного человека? А то Алонсо минус, Нагелльсман минус, Рангник, Зидан вряд ли пойдет, а Де Дзерби вряд ли пойдет. Таким макром и до Моура недалеко (при всей моей любви и уважению к нему)
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Менеджмент Баварии неадекватен
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Там Ташуев Спартак обыгрывал, его пусть берут.
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