«Бавария» сомневается насчет назначения Флика. Прямых контактов пока нет (Bild)
«Бавария» сомневается насчет кандидатуры Ханса-Дитера Флика.
В мюнхенском клубе не уверены, что 59-летний специалист подходит для перестройки команды, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.
По данным источника, прямых контактов между «Баварией» и Фликом пока нет. Репутация тренера немного пошатнулась после того, как при нем сборная Германии не смогла выйти из группы на ЧМ-2022.
Ранее Флик уже возглавлял мюнхенцев с 2019 по 2021 год.