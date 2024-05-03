«Бавария» сомневается насчет назначения Флика. Прямых контактов пока нет (Bild)

«Бавария» сомневается насчет кандидатуры Ханса-Дитера Флика.

В мюнхенском клубе не уверены, что 59-летний специалист подходит для перестройки команды, сообщает & со ссылкой на Bild.

По данным источника, прямых контактов между «Баварией» и Фликом пока нет. Репутация тренера немного пошатнулась после того, как при нем сборная Германии не смогла выйти из группы на ЧМ-2022.

Ранее Флик уже возглавлял мюнхенцев с 2019 по 2021 год.