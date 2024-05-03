«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии в 7-й раз подряд

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«Црвена Звезда» в 7-й раз подряд стала чемпионом Сербии.

Сегодня белградцы одолели клуб «Бачка Топола» (2:1) и, набрав 84 очка, досрочно завоевали титул.

На счету ближайшего конкурента – «Партизана» – 70 очков, на 14 меньше за 4 тура до конца чемпионата. Последний раз эта команда становилась чемпионом страны в сезоне-2016/2017.

С сезона-2017/18 титул завоевывала исключительно «Црвена Звезда». Клуб является самым титулованным в Сербии с 11 победами. У «Партизана» 8 титулов.

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