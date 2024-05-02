Липецкий «Металлург» уволил тренера Машнина и его штаб

Теги отставки Металлург Липецк Сергей Машнин Вторая лига А Футбол

Сергей Машнин покинул «Металлург».

Клуб из Липецка, выступающий в LEON Второй лиге А, принял решение расстаться с главным тренером и его штабом.

«Клуб благодарит за работу Сергея Машнина и его помощников и желает им дальнейших успехов.

Решение по новому главному тренеру будет принято на следующей неделе, а к ближайшей игре в гостях у «Краснодара-2» команду будет готовить 45-летний Дмитрий Бугаков», – говорится в заявлении «Металлурга».

«Мы ценим вклад Сергея Ивановича и его тренерского штаба в развитие липецкого футбола. Они хорошие специалисты. Но сейчас наша команда идет в хвосте турнирной таблицы и нужно что-то менять. Нужна встряска, поэтому мы пошли на такой шаг», – заявил спортивный директор «Металлурга» Андрей Овчинников.

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5 комментариев
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Ответ Михаил Лубянский
С финансами Липецка это достойный тренер ,плюс легенда клуба ,в первой четверке клубы и побогаче и составы посильнее,чайка ,ротор ,уфа ,Новосибирск,все эти клубы сильнее явно
Только с ним команда на одном месте топчется, даже когда имелись возможности играть сильнее. И сейчас состав, как кажется, не на последнее место в Золоте
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Бывает
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Давно пора, ещё лет 10 назад. Перерыв на Первушина был, но недолго
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Ответ EnzO
Только с ним команда на одном месте топчется, даже когда имелись возможности играть сильнее. И сейчас состав, как кажется, не на последнее место в Золоте
Так а с кем будет лучше ?ИМХО ,выдавал максимум
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