LEON Вторая лига А. «Ротор» играет с «Муромом», «Краснодар-2» – с «Челябинском»

Команды LEON Второй лиги А сыграют матчи 11-го тура.

В группе «Золото» «Ротор» играет с «Муромом», «Краснодар-2» – с «Челябинском»

В группе «Серебро» костромской «Спартак» встречается с «Авангардом», «Волга» принимает «Иртыш».

LEON



Дивизион А

11-й тур

28 апреля

Группа «Золото»

«Уфа» – «Новосибирск» – 12:00

« » – «Челябинск» – 14:00

«Велес» – «Чайка» – 14:00

«Родина-2» – «Металлург» Липецк – 15:00

« » – « » – 17:00

Группа «Серебро»

«Калуга» – «Текстильщик» – 14:00

«Волга» Ульяновск – «Иртыш» – 14:00

«Спартак» Кострома – «Авангард» Курск – 14:30

«Торпедо» Миасс – « » – 15:00

«Динамо» – «Химик» – 16:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Второй лиги А

Календарь Второй лиги А