LEON Вторая лига А. «Ротор» играет с «Муромом», «Краснодар-2» – с «Челябинском»
Команды LEON Второй лиги А сыграют матчи 11-го тура.
В группе «Золото» «Ротор» играет с «Муромом», «Краснодар-2» – с «Челябинском»
В группе «Серебро» костромской «Спартак» встречается с «Авангардом», «Волга» принимает «Иртыш».
LEON Вторая лига
Дивизион А
11-й тур
28 апреля
Группа «Золото»
«Уфа» – «Новосибирск» – 12:00
«Краснодар-2» – «Челябинск» – 14:00
«Велес» – «Чайка» – 14:00
«Родина-2» – «Металлург» Липецк – 15:00
Группа «Серебро»
«Калуга» – «Текстильщик» – 14:00
«Волга» Ульяновск – «Иртыш» – 14:00
«Спартак» Кострома – «Авангард» Курск – 14:30
«Торпедо» Миасс – «Машук-КМВ» – 15:00
«Динамо» Брянск – «Химик» – 16:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.