Из России могут выслать двоих игроков после драки в матче любительских команд. Полиция составила административные протоколы на 8 человек

Теги премьер-лига Россия происшествия любительский футбол Р-Спорт Футбол

Массовая драка произошла во время матча любительских команд в Москве.

В интернете появилось видео, на котором после окончания матча игрок «Хосы» набросился на соперника из «ЮЗАО». Драка переросла в массовую потасовку с участием футболистов и болельщиков. Инцидент произошел 28 апреля. 

После игры полиция составила административные протоколы на восьмерых игроков «Хосы», сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. 

«Установлены и задержаны восемь участников инцидента, в отношении которых составлены восемь административных материалов по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство – прим.), два материала по статье 18.8 КоАП», – заявили в полиции.

Статья 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания (проживания) в России) грозит штрафом от двух до пяти тысяч рублей с выдворением из страны.

5 комментариев
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Лимит на легионеров?
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Впускать зверьков в страну, ждать, пока они здесь что-нибудь исполнят, потом высылать.
Очень "умно".
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Наверно, французы.
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Ответ ТТД Бубнова
Года идут, а эти все никак эволюционировать не могут до конца.
"Эти" это кто?
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