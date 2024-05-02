Из России могут выслать двоих игроков после драки в матче любительских команд. Полиция составила административные протоколы на 8 человек

Массовая драка произошла во время матча любительских команд в Москве.

В интернете появилось видео, на котором после окончания матча игрок «Хосы» набросился на соперника из «ЮЗАО». Драка переросла в массовую потасовку с участием футболистов и болельщиков. Инцидент произошел 28 апреля.

После игры полиция составила административные протоколы на восьмерых игроков «Хосы», сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«Установлены и задержаны восемь участников инцидента, в отношении которых составлены восемь административных материалов по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство – прим.), два материала по статье 18.8 КоАП», – заявили в полиции.

Статья 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания (проживания) в России) грозит штрафом от двух до пяти тысяч рублей с выдворением из страны.