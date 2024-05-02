ЦСКА интересен 19-летний вингер Шола из «Фламенго» U20. Бразильцы могут выкупить нигерийца за 450 000 долларов после аренды
ЦСКА заинтересован в покупке вингера Шолы из бразильского «Фламенго».
19-летний игрок из Нигерии выступает за молодежную команду до 20 лет.
За восемь матчей в чемпионате Бразилии U20 и Кубке Либертадорес U20 Шола отметился 6 (2+4) результативными действиями по системе «гол+пас».
Сейчас вингер находится в клубе на правах аренды из нигерийского «Бейонд Лимитс», однако «Фламенго» планирует выкупить игрока за 450 тысяч долларов.
Интерес к игроку проявляет не только ЦСКА, но и бразильский «Атлетико Минейро», сообщает MRN.
ЦСКА в реальном усилении нуждается в первую очередь. Нужны футболисты, которые будут способны усилить команду здесь и сейчас.
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