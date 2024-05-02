ЦСКА интересен 19-летний вингер Шола из «Фламенго» U20. Бразильцы могут выкупить нигерийца за 450 000 долларов после аренды

Теги ЦСКА Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Атлетико Минейро высшая лига Нигерия Футбол

ЦСКА заинтересован в покупке вингера Шолы из бразильского «Фламенго».

19-летний игрок из Нигерии выступает за молодежную команду до 20 лет.

За восемь матчей в чемпионате Бразилии U20 и Кубке Либертадорес U20 Шола отметился 6 (2+4) результативными действиями по системе «гол+пас».

Сейчас вингер находится в клубе на правах аренды из нигерийского «Бейонд Лимитс», однако «Фламенго» планирует выкупить игрока за 450 тысяч долларов. 

Интерес к игроку проявляет не только ЦСКА, но и бразильский «Атлетико Минейро», сообщает MRN. 

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18 комментариев
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без ценника на ТМ, не благодарите
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+12
Ответ Заборостроитель
безвозмездно, что ли?😅
Пару сникерсов и фото с Бабаевым
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Берем!
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А как нигерийца вообще занесло в молодёжку Фламенго?)
+2
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Ответ Сергей Орлов
А как нигерийца вообще занесло в молодёжку Фламенго?)
Лучше реально освоим дублерам шансы давать, чем такой шлак собирать.
+3
-1
+2
Очередной пздюк на перепродажу. О чемпионства клуб не думает.
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Надеюсь, что это утка, иначе зла не хватает уже на нашу селекцию. Самое главное: зачем собирать такой сырой иностранный хлам из разных молодежек, когда нет фарм клуба, чтобы его обкатать, а в МФЛ он с недавнего времени играть не может? В чем смысл брать балласт на счет клуба, который не будет получать игровую практику, а вместо этого будет тупо тренироваться с основой и смотреть футбол со скамейки запасных? А главное: сколько таких вот сырых угольков, не имеющих до перехода в ЦСКА опыта взрослого футбола, в итоге заиграло? Где эти все Ндиайе, Алиевы, Осени или недавний пример с Айсауи?
ЦСКА в реальном усилении нуждается в первую очередь. Нужны футболисты, которые будут способны усилить команду здесь и сейчас.
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Ответ lebedst
без ценника на ТМ, не благодарите
безвозмездно, что ли?😅
+1
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+1
Ответ Кудри Гендузи
Пару сникерсов и фото с Бабаевым
зачем сникерс-то?
+1
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Ответ Заборостроитель
безвозмездно, что ли?😅
Бесценен
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Ответ Сергей Лимонников
Своим и так дают шансы. Но из последних воспитанников, так никто до железной основы не дорос
Да я сам противник этой мантры, что нужно много давать играть своим пацанам, пусть они для начала сами докажут, что достойны этого. Однако еще тупее собирать дублеров со всего мира, при этом не имея возможности дать им хоть где-то игровую практику, и это в ситуации, когда у нашего состава куча дыр и слабых мест
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Ну выкупит Фламенго его за 450 тыс. А нам почём? Подарят?
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этой "новости" уже месяц минимум)
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Ответ Shuller18
Лучше реально освоим дублерам шансы давать, чем такой шлак собирать.
Своим и так дают шансы. Но из последних воспитанников, так никто до железной основы не дорос
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Ответ Shuller18
Надеюсь, что это утка, иначе зла не хватает уже на нашу селекцию. Самое главное: зачем собирать такой сырой иностранный хлам из разных молодежек, когда нет фарм клуба, чтобы его обкатать, а в МФЛ он с недавнего времени играть не может? В чем смысл брать балласт на счет клуба, который не будет получать игровую практику, а вместо этого будет тупо тренироваться с основой и смотреть футбол со скамейки запасных? А главное: сколько таких вот сырых угольков, не имеющих до перехода в ЦСКА опыта взрослого футбола, в итоге заиграло? Где эти все Ндиайе, Алиевы, Осени или недавний пример с Айсауи? ЦСКА в реальном усилении нуждается в первую очередь. Нужны футболисты, которые будут способны усилить команду здесь и сейчас.
Ндиай всё фамилию не мог вспомнить это многообещающего игрока, а еще пляжника бразильского привозили, он потом в деда мороза наряжался.
С академией беда, после Тикнязяна и Марадшвили больше никто и впечатления не произвел, что вырастут в игроков основы
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