Кузьмичев о «Динамо»: «Невозможно бороться за чемпионство с такой обороной» 

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Владимир Семенович Кузьмичев Марцел Личка Футбол

Владимир Кузьмичев раскритиковал игру «Динамо» в обороне.

Бело-голубые проиграли «Спартаку» (0:2) во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

После 26 туров «Динамо» занимает в Мир РПЛ 3-е место, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на 3 очка.

– Стоит ли «Динамо» оставлять Личку на следующий сезон, если команда займет место ниже третьего в чемпионате, или надо искать более именитого специалиста?

– Я не знаю, как насчет именитого, но, по мне, у «Динамо» абсолютно точно не хватает какой-то дисциплины, особенно это касается игры в обороне. С учетом того, что там довольно приличного уровня атакующая линия и середина поля, вроде бы по именам неплохие защитники, по крайней мере, центральные, но вот игры в обороне нет. И если здесь не прибавить, то, конечно, бороться за чемпионство невозможно с такой обороной.

Надо все-таки внутри команды находиться и понимать, насколько работа над этим проводится. Может быть, нужно укрепить именно защитную линию игроками, а эти не способны выполнять требования. То есть сложно ответить. Но в нынешнем состоянии, конечно, «Динамо» сложно бороться за высокие места, – сказал бывший заместитель гендиректора «Спартака».

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7 комментариев
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Да уж косячат мама не горюй.
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когда Зенит наелся побед и не знает чего он хочет, а краснодар чемпионом быть явно не собирается, то возможно всё.
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Одни и те же грабли печально всё это...
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нападение тянет команду
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Имея физрука на бровке вообще сложно за что-то бороться.
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Прежде всего с такими вратарями, из рук которых мяч валится...
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