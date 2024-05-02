Кузьмичев о «Динамо»: «Невозможно бороться за чемпионство с такой обороной» 

Владимир Кузьмичев раскритиковал игру «Динамо» в обороне.

Бело-голубые проиграли «Спартаку» (0:2) во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

После 26 туров «Динамо» занимает в Мир 3-е место, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на 3 очка.

– Стоит ли «Динамо» оставлять на следующий сезон, если команда займет место ниже третьего в чемпионате, или надо искать более именитого специалиста?

– Я не знаю, как насчет именитого, но, по мне, у «Динамо» абсолютно точно не хватает какой-то дисциплины, особенно это касается игры в обороне. С учетом того, что там довольно приличного уровня атакующая линия и середина поля, вроде бы по именам неплохие защитники, по крайней мере, центральные, но вот игры в обороне нет. И если здесь не прибавить, то, конечно, бороться за чемпионство невозможно с такой обороной.

Надо все-таки внутри команды находиться и понимать, насколько работа над этим проводится. Может быть, нужно укрепить именно защитную линию игроками, а эти не способны выполнять требования. То есть сложно ответить. Но в нынешнем состоянии, конечно, « » сложно бороться за высокие места, – сказал бывший заместитель гендиректора «Спартака».