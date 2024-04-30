Марадона умер от непредвиденного сердечного приступа, согласно новому отчету. Прокуратура не согласна – эксперт не является специалистом по кардиологии и подготовил документ за 72 часа

Теги серия А Италия Сборная Аргентины по футболу происшествия Наполи Диего Марадона Футбол

Подготовлен новый экспертный отчет о причинах смерти Диего Марадоны.

За месяц до начала судебного процесса против врачей и сиделок Марадоны представлено новое экспертное заключение, согласно которому аргентинец умер от внезапного сердечного приступа, который невозможно было предвидеть.

Предполагается, что смерть наступила в течение нескольких минут или нескольких часов. Однако в предыдущем экспертном заключении говорилось, что агония Марадоны длилась около двенадцати часов.

Прокуратура отвергла новое заключение, так как его автор не является специалистом в области кардиологии и подготовил документ за 72 часа.

«С нашей точки зрения, это не меняет дела. Версия эксперта противоречит отчету, над которым работал 21 эксперт из междисциплинарной комиссии в течение трех месяцев», – сказал прокурор Патрисио Феррари. 

Легендарный аргентинский футболист умер 25 ноября 2020 года. В том же месяце сообщалось, что врач Марадоны находится под следствием по подозрению в халатности.

Вскрытие показало, что Диего умер в результате острого отека легких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности. В марте 2021-го в Аргентине был организован марш под лозунгом «Он не умер, его убили», участники которого требовали расследовать обстоятельства смерти экс-игрока.

Эксперты заключили, что медобслуживание Марадоны перед смертью было «недостаточным и безрассудным»

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4 комментария
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Человек вел здоровый образ жизни, здоровое питание, медленно разжевывал опять же здоровую пищу, кушал часто, но по малу, умеренные тренировки перемежались медитациями, пил только зеленый чай без сахара. Причин для сердечного приступа не было. Виноваты врачи, 100%
+12
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+12
Ответ Этот Райола хочет денег
Человек вел здоровый образ жизни, здоровое питание, медленно разжевывал опять же здоровую пищу, кушал часто, но по малу, умеренные тренировки перемежались медитациями, пил только зеленый чай без сахара. Причин для сердечного приступа не было. Виноваты врачи, 100%
Может отравили.Это обычное дело когда в кокаиновые добавки что-то подмешивают
+2
0
+2
Ответ Этот Райола хочет денег
Человек вел здоровый образ жизни, здоровое питание, медленно разжевывал опять же здоровую пищу, кушал часто, но по малу, умеренные тренировки перемежались медитациями, пил только зеленый чай без сахара. Причин для сердечного приступа не было. Виноваты врачи, 100%
Был вегетарианцем, ел много салатов с различными листьями - айсберга, рукколы и коки🙏
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Был вегетарианцем, ел много салатов с различными листьями - айсберга, рукколы и коки🙏
не обязательно вегетарианцем, просто здоровое диететическое питание - стол номер 1
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