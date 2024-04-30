Марадона умер от непредвиденного сердечного приступа, согласно новому отчету. Прокуратура не согласна – эксперт не является специалистом по кардиологии и подготовил документ за 72 часа

Подготовлен новый экспертный отчет о причинах смерти Диего Марадоны.

За месяц до начала судебного процесса против врачей и сиделок Марадоны представлено новое экспертное заключение, согласно которому аргентинец умер от внезапного сердечного приступа, который невозможно было предвидеть.

Предполагается, что смерть наступила в течение нескольких минут или нескольких часов. Однако в предыдущем экспертном заключении говорилось, что агония Марадоны длилась около двенадцати часов.

Прокуратура отвергла новое заключение, так как его автор не является специалистом в области кардиологии и подготовил документ за 72 часа.

«С нашей точки зрения, это не меняет дела. Версия эксперта противоречит отчету, над которым работал 21 эксперт из междисциплинарной комиссии в течение трех месяцев», – сказал прокурор Патрисио Феррари.

Легендарный аргентинский футболист умер 25 ноября 2020 года. В том же месяце сообщалось, что врач Марадоны находится под следствием по подозрению в халатности.

Вскрытие показало, что умер в результате острого отека легких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности. В марте 2021-го в был организован марш под лозунгом «Он не умер, его убили», участники которого требовали расследовать обстоятельства смерти экс-игрока.

Эксперты заключили, что медобслуживание Марадоны перед смертью было «недостаточным и безрассудным»