Тактаров о Гуарирапе из «Сочи»: «Выпендривался, махал руками как звезда, а с мячом ничего не мог сделать. Ему нужно темную устроить в раздевалке и надавать по башке»

Теги премьер-лига Россия Олег Тактаров Сочи Роберт Морено Сауль Гуарирапа Футбол

Олег Тактаров высказался о матче «Сочи» против «Факела» и игре Сауля Гуарирапы.

Команды сыграли вничью (0:0) в матче 26-го тура Мир РПЛ. После 26 матчей «Сочи», набрав 20 очков, остается на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России.

Нападающий Сауль Гуарирапа присоединился к «Сочи» до конца сезона на правах аренды с правом выкупа. На счету 21-летнего нападающего 3 гола и 1 результативная передача в шести матчах Мир РПЛ,

«Сочи» встал на правильный путь, но слишком поздно. Шанс остаться в Премьер-лиге минимальный, но нет завершения совсем. Мне понравилась тренерская мысль и то, как ребята ее выполняли. В защите тоже играли цепко. Не знаю, когда у них начался этот подъем, но сегодня они играли очень хорошо. Несправедливо, что они не смогли выиграть.

Мне не понравилось, как выпендривался Сауль Гуарирапа. Махал руками как звезда, а когда к нему попадал мяч, ничего не мог сделать. При этом после его пасов мяч приходилось выцарапывать. Ему нужно в раздевалке устроить темную и надавать по башке за такое», – отметил боец ММА и киноактер.

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4 комментария
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Тот момент, когда узнал, что Олег Тактаров шарит в футболе:)
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Гуариппа хороший нап. Хотел бы чтоб Локо его взял.
Да и Морено чтоб Локо возглавил
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Иди Тактаров, поиграй в футбол.
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Всё пиар. Кроме некролога))
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