Тактаров о Гуарирапе из «Сочи»: «Выпендривался, махал руками как звезда, а с мячом ничего не мог сделать. Ему нужно темную устроить в раздевалке и надавать по башке»

Олег Тактаров высказался о матче «Сочи» против «Факела» и игре Сауля Гуарирапы.

Команды сыграли вничью (0:0) в матче 26-го тура Мир РПЛ. После 26 матчей «Сочи», набрав 20 очков, остается на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России.

Нападающий Сауль Гуарирапа присоединился к «Сочи» до конца сезона на правах аренды с правом выкупа. На счету 21-летнего нападающего 3 гола и 1 результативная передача в шести матчах Мир РПЛ,

«Сочи» встал на правильный путь, но слишком поздно. Шанс остаться в Премьер-лиге минимальный, но нет завершения совсем. Мне понравилась тренерская мысль и то, как ребята ее выполняли. В защите тоже играли цепко. Не знаю, когда у них начался этот подъем, но сегодня они играли очень хорошо. Несправедливо, что они не смогли выиграть.

Мне не понравилось, как выпендривался Сауль Гуарирапа. Махал руками как звезда, а когда к нему попадал мяч, ничего не мог сделать. При этом после его пасов мяч приходилось выцарапывать. Ему нужно в раздевалке устроить темную и надавать по башке за такое», – отметил боец ММА и киноактер.