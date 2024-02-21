Умар Сако о Комличенко: «Чем-то похож на Левандовского, оба много забивают. Любой из «Ростова» смог бы заиграть в Европе»
Защитник «Ростова» Умар Сако сравнил Николая Комличенко с Робертом Левандовским.
Ивуариец также заявил, что любой игрок ростовчан смог бы выступать в Европе.
— У кого из ваших одноклубников больше всего шансов уехать в европейский топ-клуб?
— У каждого игрока нашей команды высокий потенциал. Любой из них смог бы заиграть в Европе.
— С каким европейским игроком вы можете сравнить Комличенко?
— Он чем-то похож на Левандовского. Хотя это все-таки немного разные футболисты по стилю игры, но они оба много забивают. Не знаю, тяжело какого-то еще игрока вспомнить, – сказал 27-летний защитник «Ростова».
А Умар и не то наговорит
Ну может быть в командах 18-20 уровня в этих топ-5 чемпионатах. Не думаю, что Альмерия какая-то сильная команда, может быть в ней можно как-то поиграть(хуже то уже не будет в любом случае), но за исключением откровенных днищ(Альмерия, Шеффилд и т.д), не вижу ни одного игрока из Ростова в нормальном середняке в чемпионатах топ-5.
P.s. Учитывая, что этот Сако играл вообще в каких-то дворовых командах, ему может быть кажется РФПЛ на этом фоне божественным уровнем, но Сако ошибается, нынешний РФПЛ "не в лучшей форме".
Интересно было бы посмотреть на реакцию Роберта