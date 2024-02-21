Умар Сако о Комличенко: «Чем-то похож на Левандовского, оба много забивают. Любой из «Ростова» смог бы заиграть в Европе»

Защитник «Ростова» Умар Сако сравнил Николая Комличенко с Робертом Левандовским.

Ивуариец также заявил, что любой игрок ростовчан смог бы выступать в Европе.

— У кого из ваших одноклубников больше всего шансов уехать в европейский топ-клуб?

— У каждого игрока нашей команды высокий потенциал. Любой из них смог бы заиграть в Европе.

— С каким европейским игроком вы можете сравнить ?

— Он чем-то похож на Левандовского. Хотя это все-таки немного разные футболисты по стилю игры, но они оба много забивают. Не знаю, тяжело какого-то еще игрока вспомнить, – сказал 27-летний защитник « ».