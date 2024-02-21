Умар Сако о Комличенко: «Чем-то похож на Левандовского, оба много забивают. Любой из «Ростова» смог бы заиграть в Европе»

Теги Ростов премьер-лига Россия Барселона Ла Лига Роберт Левандовски Николай Комличенко Умар Сако Футбол

Защитник «Ростова» Умар Сако сравнил Николая Комличенко с Робертом Левандовским.

Ивуариец также заявил, что любой игрок ростовчан смог бы выступать в Европе.

— У кого из ваших одноклубников больше всего шансов уехать в европейский топ-клуб?

— У каждого игрока нашей команды высокий потенциал. Любой из них смог бы заиграть в Европе.

— С каким европейским игроком вы можете сравнить Комличенко?

— Он чем-то похож на Левандовского. Хотя это все-таки немного разные футболисты по стилю игры, но они оба много забивают. Не знаю, тяжело какого-то еще игрока вспомнить, – сказал 27-летний защитник «Ростова».

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40 комментариев
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Ответ Alexander Rakhilkin
В чемпионате Мальты - легко. Кто скажет, что это не Европа - пусть бросит в меня камень©️
Еще есть чемпионат Гибралтара. Там если неудачно вынести мяч он может пересечь две госграницы
+48
0
+48
В чемпионате Мальты - легко. Кто скажет, что это не Европа - пусть бросит в меня камень©️
+28
0
+28
Любой Левандовски смог бы заиграть в Ростове
+18
-1
+17
Там единственный, кто может в Европе заиграть, это Валерий Карпин.
+12
0
+12
Понятно, что у Левандовского не лучший период в карьере, но чтоб так оскорблять его..
+9
0
+9
Ох уж эта система Ростова мирового уровня
+5
-1
+4
Так он в своей банске быстрице клал по 40 за сезон, конечно бы заиграл) чехия европа же))
+3
0
+3
Ответ Михаил Опякин
Там единственный, кто может в Европе заиграть, это Валерий Карпин.
И чеканит неплохо между прочим.
+3
0
+3
Ответ Alexander Rakhilkin
В чемпионате Мальты - легко. Кто скажет, что это не Европа - пусть бросит в меня камень©️
И то не все
+3
0
+3
Комличенко с 3 голами - забивной форвард?
+3
0
+3
Прочитал сначала умер Сако)
+5
-2
+3
Он приехал из середняка чемпионата Болгарии, до этого в Австрии поиграл. В такой Европе, пожалуй, заиграли бы
+1
0
+1
Голова тоже чем-то на арбуз похожа.
+1
0
+1
В Чехии Комличенко неплохо играл!
+1
0
+1
Допустим был Элдор Шоилуродов из Ростова, сейчас вот в Кальяри заиграть не может, до этого в вылетевшей Специи
+1
0
+1
Комличенко больше похож на Адриано , особенно в жёлтой майке
0
0
0
Ответ mr.Big
)))) что они там курят
Газету Правда
0
0
0
Ответ Айназ Галимуллин
Комличенко с 3 голами - забивной форвард?
Ну забивать не будут давать(где нибудь в Серии-В) так хоть покажет мастер класс по ныркам.
0
0
0
Ответ Айназ Галимуллин
Комличенко с 3 голами - забивной форвард?
А что нет ?
0
0
0
Ответ Михаил Опякин
Там единственный, кто может в Европе заиграть, это Валерий Карпин.
Уже
0
0
0
А тренер мог бы возглавить любой клуб из топ 5, добавил немного погодя
+1
-1
0
Ответ Несусветный Папаша
Еще есть чемпионат Гибралтара. Там если неудачно вынести мяч он может пересечь две госграницы
🤣👍
0
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Даже близко не стоял...с левандовски...
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Улыбнуло.))
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так чего там не играем?
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Прочитал - Умер Сако. И расстроился
А Умар и не то наговорит
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люди с именем Умар делают любую новость слегка траурной
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И добавил: все вы, беломазые, на одно лицо
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Европа разная бывает. В мусорных чемпионатах - да. В чемпионатах топ-5? Нет.
Ну может быть в командах 18-20 уровня в этих топ-5 чемпионатах. Не думаю, что Альмерия какая-то сильная команда, может быть в ней можно как-то поиграть(хуже то уже не будет в любом случае), но за исключением откровенных днищ(Альмерия, Шеффилд и т.д), не вижу ни одного игрока из Ростова в нормальном середняке в чемпионатах топ-5.

P.s. Учитывая, что этот Сако играл вообще в каких-то дворовых командах, ему может быть кажется РФПЛ на этом фоне божественным уровнем, но Сако ошибается, нынешний РФПЛ "не в лучшей форме".
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Просто представил: Левандовски случайно заходит на спортс, видит свой тег, нажимает на него, а там какие-то ноунеймы сравнивают его с кем-то.
Интересно было бы посмотреть на реакцию Роберта
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