Хлусевич об РПЛ: «У «Спартака» еще есть шансы побороться за чемпионство теоретически. Не буду говорить, что не смотрим в таблицу – «Зенит» же еще не чемпион»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Краснодар Чемпионат.com Даниил Хлусевич Футбол

Даниил Хлусевич считает, что «Спартак» не потерял шансы на чемпионство в Мир РПЛ.

«Не буду говорить, что мы не смотрим в таблицу. Все смотрят. Наблюдаем, куда можем добраться, куда уже не можем добраться. Но в низ таблицы не смотрю. Я стараюсь смотреть только вперед и выше.

Теоретически у «Спартака» еще есть шансы побороться за чемпионство. «Зенит» же еще не чемпион. Ну, и «Краснодар», – сказал полузащитник красно-белых.

На данный момент «Спартак» располагается на четвертом месте в турнирной таблице Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков.

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13 комментариев
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лучше бы вы не смотрели, а играли и добирались...
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Теоретики с тросточками ))
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Надо Сочи с Факелом обыгрывать, дружище, и вот тогда бы можно было бы смотреть в таблицу.
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Ну-ну.
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Этого клоуна в Лацио ищут
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Зенит итак 2 раза проиграл, еще 4 подряд он никак не проиграет, так что шансов нету
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Всё равно судьи тормознули бы.
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Шансы у Хлусевича на выход из СПАРТАКА есть?
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Сказочный
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Даже 3 место уже маловероятно-вы просрали сезон и виноваты так же как и тренер и руководство
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Где то лет до 8 я тоже верил, что Зенит может выиграть все матчи, а конкуренты все свои проиграть и вот оно чемпионство. Но к 9 годам уже разобрался, что это так не работает )
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Ответ Владимир Вологодский
Всё равно судьи тормознули бы.
С такой игрой только про судей и говорить)))
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