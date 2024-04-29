Хлусевич об РПЛ: «У «Спартака» еще есть шансы побороться за чемпионство теоретически. Не буду говорить, что не смотрим в таблицу – «Зенит» же еще не чемпион»
Даниил Хлусевич считает, что «Спартак» не потерял шансы на чемпионство в Мир РПЛ.
«Не буду говорить, что мы не смотрим в таблицу. Все смотрят. Наблюдаем, куда можем добраться, куда уже не можем добраться. Но в низ таблицы не смотрю. Я стараюсь смотреть только вперед и выше.
Теоретически у «Спартака» еще есть шансы побороться за чемпионство. «Зенит» же еще не чемпион. Ну, и «Краснодар», – сказал полузащитник красно-белых.
На данный момент «Спартак» располагается на четвертом месте в турнирной таблице Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков.