Хлусевич об РПЛ: «У «Спартака» еще есть шансы побороться за чемпионство теоретически. Не буду говорить, что не смотрим в таблицу – «Зенит» же еще не чемпион»

Даниил Хлусевич считает, что «Спартак» не потерял шансы на чемпионство в Мир РПЛ.

«Не буду говорить, что мы не смотрим в таблицу. Все смотрят. Наблюдаем, куда можем добраться, куда уже не можем добраться. Но в низ таблицы не смотрю. Я стараюсь смотреть только вперед и выше.

Теоретически у «Спартака» еще есть шансы побороться за чемпионство. «Зенит» же еще не чемпион. Ну, и «Краснодар», – сказал полузащитник красно-белых.

На данный момент « » располагается на четвертом месте в турнирной таблице Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков.