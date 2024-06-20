сборная Польши – сборная Австрии где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Евро-2024 (Чемпионат Европы) 21 июня
В пятницу, 21 июня, сыграют сборная Польши и сборная Австрии в 2 туре Евро-2024 (Чемпионата Европы по футболу 2024).
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- Игра пройдет на стадионе «Олимпияштадион».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Польши – сборная Австрии
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
Евро-2024 (Чемпионат Европы по футболу 2024): все новости
Последние матчи сборная Польши
- Польша – Нидерланды : 0 – 0
- Польша – Турция : 0 – 0
- Польша – Украина : 0 – 0
- Уэльс – Польша : 0 – 0
- Польша – Эстония : 5 – 1
Последние матчи сборная Австрии
- Австрия – Франция : 0 – 0
- Швейцария – Австрия : 0 – 0
- Австрия – Сербия : 0 – 0
- Австрия – Турция : 6 – 1
- Словакия – Австрия : 0 – 2
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