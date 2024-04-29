Игнашевич о 3:1 с ЦСКА: «Балтика» и 1-й тайм хороший провела, и второй. Спасибо ребятам за этот футбол, работу. Подарили болельщикам радость»
Сергей Игнашевич высказался о победе над ЦСКА.
«Балтика» дома обыграла ЦСКА (3:1) в матче 26-го тура Мир РПЛ.
– Мы и первый тайм хороший провели, и второй. Хочу сказать спасибо ребятам за этот футбол, за эту работу. Подарили болельщикам радость. И ребята счастливы, и болельщики.
Что касается Ивана Остойича в нападении… Гузина и Фамейе выбыли, Кузьмин пропускает. У Ивана есть небольшой опыт игры на этой позиции, будем периодически пробовать его.
Мне понравилось, что мы подарили праздник болельщикам, мы играем ради них. Для нас главное, чтобы они ушли довольные и счастливые.
– Есть информация, что больше не увидим мы в этом сезоне Фамейе, это правда?
– Консервативно не получается его вылечить, к сожалению. Скорее всего, да, – главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич.
«Балтика» сейчас занимает 12-е место с 26 очками.
Болельщики, которые поддерживают команду на стадионе и в городе, заслужили это.