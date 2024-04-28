Артета о концовке с «Тоттенхэмом»: «Арсеналу» оставалось молиться и обороняться. Соперник бросил вперед все силы»

Микель Артета рад, что «Арсенал» выстоял в дерби с «Тоттенхэмом» (3:2).

«На этом стадионе очень сложно играть. Невероятная атмосфера, отличная команда.

Мы действовали суперэффективно в первом тайме, по-настоящему организованно. Второй тайм тоже начали хорошо, полностью контролировали игру, могли забить четвертый гол. Потом произошла индивидуальная ошибка, и можно было почувствовать, что игра ожила. С этого момента нужно управлять игрой и иногда рассчитывать на каплю удачи.

Мы пропустили второй мяч, снова в результате не вполне обычной ошибки. А затем оставалось молиться! И оборонять свою штрафную. Соперник бросил вперед все силы. Ромеро играл как нападающий на протяжении последних 25 или 30 минут, произойти могло что угодно.

Чтобы добиваться больших побед, надо проходить через такие моменты. Я очень доволен, сегодня есть чем гордиться, этот день очень важен для наших болельщиков. Надеюсь, они насладятся прекрасным вечером», – сказал главный тренер « ».