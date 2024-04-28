Артета о концовке с «Тоттенхэмом»: «Арсеналу» оставалось молиться и обороняться. Соперник бросил вперед все силы»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Sky Sports Кристиан Ромеро Футбол

Микель Артета рад, что «Арсенал» выстоял в дерби с «Тоттенхэмом» (3:2).

«На этом стадионе очень сложно играть. Невероятная атмосфера, отличная команда.

Мы действовали суперэффективно в первом тайме, по-настоящему организованно. Второй тайм тоже начали хорошо, полностью контролировали игру, могли забить четвертый гол. Потом произошла индивидуальная ошибка, и можно было почувствовать, что игра ожила. С этого момента нужно управлять игрой и иногда рассчитывать на каплю удачи.

Мы пропустили второй мяч, снова в результате не вполне обычной ошибки. А затем оставалось молиться! И оборонять свою штрафную. Соперник бросил вперед все силы. Ромеро играл как нападающий на протяжении последних 25 или 30 минут, произойти могло что угодно.

Чтобы добиваться больших побед, надо проходить через такие моменты. Я очень доволен, сегодня есть чем гордиться, этот день очень важен для наших болельщиков. Надеюсь, они насладятся прекрасным вечером», – сказал главный тренер «Арсенала».

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20 комментариев
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Одна ошибка - и ты ошибся, а две ошибки - и ты ошибся дважды.
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выжившие болельщики, забыл добавить доминатор.
Что это, если не геноцид? Многие даже за валидолом не сходили в перерыве!
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+23
Молясь и обороняясь, мы всё же доминировали...
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+13
Ответ Ernest Imamov
Ждал с заменой пока не получил второй, зачем? Почему вместо Эдегора не выпустил Жоржиньо, почему вцепился в Хавертца, мог выпустить в концовку игрока умеющего держать мяч, или просто заменить на свежего Нкетиа? Артете нужно брать уроки гибкости и разнообразия от Анчелотти и Моуриньо
Ну всё так,только ну какой тут Нкетиа,когда есть Жезус.Мяч у него невероятно сложно отнять,может потянуть.Да и борется,как какой то опорник
+9
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+9
Ван Де Вен на скорости прекрасен
+8
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+8
Ответ neolol0
Комментарий скрыт
Злой ты стал, дружище. Надо быть проще)
+8
-1
+7
Сотая победа Артеты в АПЛ, через пару дней после игры с Челси, в гостях у злейшего врага который имел больше времени на отдых и подготовку. Если не учитывать пару индивидуальных ошибок то команда действовала очень зрело, как опытный боксер, ну бывает пару ударов пропустили, главное кто первый упадет, Арсенал остался на ногах, позитива в этой игре больше.
+5
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+5
Ответ Born is the King
Комментарий скрыт
какой же ты токсичный. расстроен из-за юргена?
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+5
Ответ Pucheslav
Соперник и в первом тайме лучше играл, правда наполучал со стандартов
так и уних были моменты только со стандартов
+4
0
+4
Ждал с заменой пока не получил второй, зачем? Почему вместо Эдегора не выпустил Жоржиньо, почему вцепился в Хавертца, мог выпустить в концовку игрока умеющего держать мяч, или просто заменить на свежего Нкетиа? Артете нужно брать уроки гибкости и разнообразия от Анчелотти и Моуриньо
+3
-2
+1
Ответ iniesta8
Ван Де Вен на скорости прекрасен
Ролс ройс
+1
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Про болельщиков тонко. А Микел то - тролль оказывается)))
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да уж концовка капец валидол, чуть сердце не встало 😬
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Ответ arspurs9
Соперник весь матч был лучше Арсенала, но тут сказалось качество реализации. Но в итоге, глобально, значение имеет лишь итоговый счет.
Хз почему тебя минусуют. Как фанат Арсенала, согласен. ТТХ был интереснее, но команде борющейся за чемпионство нужно побеждать и в таких матчах, наперекор.
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