Харгривз о пенальти в ворота «МЮ»: «Игра головой Каземиро в этом эпизоде безобразна. Не знаю, о чем он думал»
Оуэн Харгривз раскритиковал игру Каземиро в матче АПЛ с «Бернли» (1:1).
На 86-й минуте хавбек «Манчестер Юнайтед» неудачно сыграл головой в своей штрафной, после чего вратарь манкунианцев Андре Онана сфолил на игроке «Бернли» и в ворота «МЮ» был назначен пенальти.
«Игра головой Каземиро в этом эпизоде безобразна. Не знаю, о чем он думал.
Онана выходит из ворот и врезается в Амдуни, но игра головой Каземиро просто неуместна. Тем более в концовке матча.
Онана будут критиковать, но он держал их в игре, сделав несколько важных сэйвов», – сказал экс-хавбек «МЮ».
Прошлый сезон был классным в его исполнении, очень помог МЮ, но.. Отдав кучу сил, а из-за уровня партнёров, едва ли не в два раза больше чем он привык отдавать в Реале, он взамен получил лишь шанс сыграть в ЛЧ.. Ибо все что происходит в МЮ это не топ-уровень.
И естественно, что в этом сезоне психологически Каземиро снизил к себе требования. Так как, сколько жилы не рви, а дивидендов не будет. Потому и столько брака в его действиях, потому и концентрации былой нет..