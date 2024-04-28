Харгривз о пенальти в ворота «МЮ»: «Игра головой Каземиро в этом эпизоде безобразна. Не знаю, о чем он думал» 

Теги Оуэн Харгривз Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Бернли Каземиро Андре Онана Зеки Амдуни Футбол

Оуэн Харгривз раскритиковал игру Каземиро в матче АПЛ с «Бернли» (1:1).

На 86-й минуте хавбек «Манчестер Юнайтед» неудачно сыграл головой в своей штрафной, после чего вратарь манкунианцев Андре Онана сфолил на игроке «Бернли» и в ворота «МЮ» был назначен пенальти.

«Игра головой Каземиро в этом эпизоде безобразна. Не знаю, о чем он думал. 

Онана выходит из ворот и врезается в Амдуни, но игра головой Каземиро просто неуместна. Тем более в концовке матча.

Онана будут критиковать, но он держал их в игре, сделав несколько важных сэйвов», – сказал экс-хавбек «МЮ».

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6 комментариев
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игра Каземиро в этом сезоне в принципе безобразна, в отличие от прошлого
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Отправьте Каземиро в пустыню к Роналду
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Было очевидно, что Каземиро сдаст в этом сезоне..

Прошлый сезон был классным в его исполнении, очень помог МЮ, но.. Отдав кучу сил, а из-за уровня партнёров, едва ли не в два раза больше чем он привык отдавать в Реале, он взамен получил лишь шанс сыграть в ЛЧ.. Ибо все что происходит в МЮ это не топ-уровень.
И естественно, что в этом сезоне психологически Каземиро снизил к себе требования. Так как, сколько жилы не рви, а дивидендов не будет. Потому и столько брака в его действиях, потому и концентрации былой нет..
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Вот именно, а то некоторые "эксперты" начали винить Онану в этом пенальти забыв про "гениальную" скидку Каземиро
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