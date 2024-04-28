Харгривз о пенальти в ворота «МЮ»: «Игра головой Каземиро в этом эпизоде безобразна. Не знаю, о чем он думал» 

Оуэн Харгривз раскритиковал игру Каземиро в матче АПЛ с «Бернли» (1:1).

На 86-й минуте хавбек « » неудачно сыграл головой в своей штрафной, после чего вратарь манкунианцев сфолил на игроке « » и в ворота «МЮ» был назначен пенальти.

«Игра головой Каземиро в этом эпизоде безобразна. Не знаю, о чем он думал.

Онана выходит из ворот и врезается в , но игра головой просто неуместна. Тем более в концовке матча.

Онана будут критиковать, но он держал их в игре, сделав несколько важных сэйвов», – сказал экс-хавбек «МЮ».