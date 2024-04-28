У Месси голевые действия во всех 10 матчах сезона – 11+6

продлил результативную серию со старта сезона до 10 матчей.

На этом отрезке на счету форварда « » 11 голов и 6 ассистов во всех турнирах.

Сегодня 36-летний аргентинец забил два гола и сделал голевую передачу в игре с «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1). Подробнее его статистика – здесь.