У Месси голевые действия во всех 10 матчах сезона – 11+6

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Футбол

Лионель Месси продлил результативную серию со старта сезона до 10 матчей.

На этом отрезке на счету форварда «Интер Майами» 11 голов и 6 ассистов во всех турнирах.

Сегодня 36-летний аргентинец забил два гола и сделал голевую передачу в игре МЛС с «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1). Подробнее его статистика – здесь.

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9 комментариев
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Когда то один генеральный директор "Реала" сказал так: "Лучший в мире футболист – Месси, а на втором месте – травмированный Месси"

Вылечился от травмы и теперь Месси не остановить:)
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Ожидание Роналду поднимет интерес к футболу СА - итог Роналду позорит всю лигу, творит дичь, сует шарф в трусы, показывает мастурбацию, каждый матч его встречают криками Месси Месси!

Ожидание Месси подписал пенсионный контракт после ЧМ уехал в Маями. Реальность футбол с участием Месси смотрят рекордное количество человек стадионы 50-60-7 тысяч солдаут. Собрал всех друзей кайфует пинает мячик Дал старт небывалому всплеску футбола в Штатах
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а Аравии ожидается резкий подъём воды от слез рональды))
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Вся эта стата ерунда.. Это удел глупых 🍓-ничных.. Месси готовится к КА.. Входит в ритм, не занимается, как Авейру, ерундой.. Всё как перед ЧМ..
P.S. Морган признался, что хочет взять второе интервью у Авейру.. И здесь - всё как перед ЧМ..
Дежавю??
А-ха-ха-ха.. 🤭😀
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Ответ Александр Северный
а Аравии ожидается резкий подъём воды от слез рональды))
уже все затопило, полторы саранчи и те улетели).....
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Они специально по очереди плохо выступают что бы на спортсе спорили глоры)
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Месси так и останется в истории футбола гением
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