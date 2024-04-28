У Месси голевые действия во всех 10 матчах сезона – 11+6
Лионель Месси продлил результативную серию со старта сезона до 10 матчей.
На этом отрезке на счету форварда «Интер Майами» 11 голов и 6 ассистов во всех турнирах.
Сегодня 36-летний аргентинец забил два гола и сделал голевую передачу в игре МЛС с «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1). Подробнее его статистика – здесь.
Вылечился от травмы и теперь Месси не остановить:)
Ожидание Месси подписал пенсионный контракт после ЧМ уехал в Маями. Реальность футбол с участием Месси смотрят рекордное количество человек стадионы 50-60-7 тысяч солдаут. Собрал всех друзей кайфует пинает мячик Дал старт небывалому всплеску футбола в Штатах
P.S. Морган признался, что хочет взять второе интервью у Авейру.. И здесь - всё как перед ЧМ..
Дежавю??
А-ха-ха-ха.. 🤭😀