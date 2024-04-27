Хавбек «Интер Майами» Редондо о Месси: «Он лучший в истории и доказывает это каждый день. Играть с ним – мечта, ставшая реальностью»

Игрок «Интер Майами» Федерико Редондо высказался об игре с Лионелем Месси.

– Что для тебя значит играть с Месси?

– Это мечта, ставшая реальностью. Это все облегчает. И он, и [Суарес], и Жорди [ ], и принимают наилучшие решения в матчах, в футболе это самое сложное.

– С ними безопасно играть.

– Так оно и есть. Когда ты даешь им мяч, ты в безопасности, потому что знаешь, что они его не потеряют и что они всегда принимают правильные решения. И он [Месси] продолжает забивать голы. Он не просто так лучший в истории, и он доказывает это каждый день.

– Какие советы дают тебе и компания?

– У меня еще не было времени спросить у них совета. Вы видите их на поле, и они показывают все на нем. Они всегда хотят побеждать, соревноваться. Это самое важное, – сказал 21-летний полузащитник.