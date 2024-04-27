Хавбек «Интер Майами» Редондо о Месси: «Он лучший в истории и доказывает это каждый день. Играть с ним – мечта, ставшая реальностью»
Игрок «Интер Майами» Федерико Редондо высказался об игре с Лионелем Месси.
– Что для тебя значит играть с Месси?
– Это мечта, ставшая реальностью. Это все облегчает. И он, и Луис [Суарес], и Жорди [Альба], и Бускетс принимают наилучшие решения в матчах, в футболе это самое сложное.
– С ними безопасно играть.
– Так оно и есть. Когда ты даешь им мяч, ты в безопасности, потому что знаешь, что они его не потеряют и что они всегда принимают правильные решения. И он [Месси] продолжает забивать голы. Он не просто так лучший в истории, и он доказывает это каждый день.
– Какие советы дают тебе Месси и компания?
– У меня еще не было времени спросить у них совета. Вы видите их на поле, и они показывают все на нем. Они всегда хотят побеждать, соревноваться. Это самое важное, – сказал 21-летний полузащитник.
Изумительный игрок, сильнейший опорный полузащитник в мире в период 90-х. Игрок "Реала", с которым он дважды брал ЛЧ. Лучший футболист Лиги Чемпионов сезона 1999/2000, легендарный финт + голевая передача которого в четвертьфинале против МЮ навсегда вошли в историю данного турнира.
Надеюсь, природа на нем не очень отдохнет)