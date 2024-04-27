Хавбек «Интер Майами» Редондо о Месси: «Он лучший в истории и доказывает это каждый день. Играть с ним – мечта, ставшая реальностью»

Теги МЛС Лионель Месси Луис Суарес Серджи Бускетс Жорди Альба Интер Майами Федерико Редондо Футбол

Игрок «Интер Майами» Федерико Редондо высказался об игре с Лионелем Месси.

– Что для тебя значит играть с Месси?

– Это мечта, ставшая реальностью. Это все облегчает. И он, и Луис [Суарес], и Жорди [Альба], и Бускетс принимают наилучшие решения в матчах, в футболе это самое сложное.

– С ними безопасно играть.

– Так оно и есть. Когда ты даешь им мяч, ты в безопасности, потому что знаешь, что они его не потеряют и что они всегда принимают правильные решения. И он [Месси] продолжает забивать голы. Он не просто так лучший в истории, и он доказывает это каждый день.

– Какие советы дают тебе Месси и компания?

– У меня еще не было времени спросить у них совета. Вы видите их на поле, и они показывают все на нем. Они всегда хотят побеждать, соревноваться. Это самое важное, – сказал 21-летний полузащитник. 

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11 комментариев
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Идальги, айда на вечернюю молитву. Тут новый пастор проповедь молвит.))
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+3
Ответ OldRedWhite
Зря он так кипятится ! Очередной ЗМ уже за Месси забронирован
Делаем вывод;значит ГОАТ покорил Копу 24.
+2
0
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Для таких мало известных игроков как редондо даже стоять рядом с Месси в метре - мечта
+4
-4
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Помню этого Редондо игрой за Реал, 25 лет назад ровно в полуфинале против мю сделал такой финт👍
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Помню этого Редондо игрой за Реал, 25 лет назад ровно в полуфинале против мю сделал такой финт👍
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Когда-то был Фернандо Редондо... многие скорее всего не помнят его
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Ответ Olzhas
Когда-то был Фернандо Редондо... многие скорее всего не помнят его
В смысле не помнят Фернандо Редондо?
Изумительный игрок, сильнейший опорный полузащитник в мире в период 90-х. Игрок "Реала", с которым он дважды брал ЛЧ. Лучший футболист Лиги Чемпионов сезона 1999/2000, легендарный финт + голевая передача которого в четвертьфинале против МЮ навсегда вошли в историю данного турнира.
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Ответ Olzhas
Когда-то был Фернандо Редондо... многие скорее всего не помнят его
Так Федерико это сын Фернандо Редондо. А дедушка его Хорхе Солари тоже был футболистом, играл за Аргентину на ЧМ-66.
Надеюсь, природа на нем не очень отдохнет)
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