Тен Хаг о матче с «Бернли»: «Я насчитал минимум 3 пенальти в их штрафной. На Гарначо – минимум один»

Теги Манчестер Юнайтед судьи Бернли Джон Брукс судья Эрик тен Хаг Аарон Уан-Биссака Алехандро Гарначо Футбол

Эрик тен Хаг прокомментировал работу судьи Джона Брукса на матче «МЮ» – «Бернли».

Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 35-м туре АПЛ.

– Назначенный в ваши ворота пенальти был похож на тот, что не был назначен в ворота «Вулверхэмптона» в начале сезона.

– Мне это понятно. Это пенальти.

Но в противоположной штрафной площади я насчитал как минимум три [неназначенных] пенальти. Судейству абсолютно не хватает последовательности.

Возьмите пенальти за фол Уан-Биссаки на прошлой неделе – почему сегодня за такое же не назначили? На Гарначо (на 76-й минуте вингер «МЮ» упал после удара по ногам от защитника Дары О’Ши – прим. Sports) был как минимум один пенальти, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед». 

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17 комментариев
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он невменяемый, это уже не бесит, а вызывает лишь улыбку
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+32
Ответ Jaxongir Shodiev
он невменяемый, это уже не бесит, а вызывает лишь улыбку
Ну щас то он прав
+18
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Какой же Эрик считающий
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-2
+4
Забивать надо свои моменты, а не ныть про пенальти
Тот же Гарначо минимум 2 момента запорол, а АВБ наверно до сих пор стоит и думает надо ему бить по мячу или нет
+3
-1
+2
Как же будет скучно без тен Хага. Надеемся, что его оставят еще на пару сезончиков, как минимум
+7
-5
+2
Уже противно смотреть матчи с мю как болельщик этого клуба но как болельщик другого клуба с удовольствием смотрел и получал массу позитивных эмоций . Позорный состав позорный тренер , никакого бойцовского духа почти одни нытики
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Нокдаун засчитали?
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Как он это делает?
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Разные судьи, разные стили судейства…
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Мало, Эрик, мало!
Чего уж там, надо было сказать что 10 пенальти!
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Многовато «минимума» в одном предложении ))
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Внимание к деталям
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С пенальти конечно бред полный, что там поставили, а МЮ нет. Но по игре Бернли играл нормально, могли легко забить парочку
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Ответ Горец Юнайтед
Ну щас то он прав
Ну если мальчик будет кричать волки волки постоянно, то никто ему уже не поверит, когда он будет прав. Этот тренеришка слишком занылся. Накупил своих блатных переоцененных игроков, а остальных заставляет постоянно извиняться за всякую фигню
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