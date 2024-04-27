Тен Хаг о матче с «Бернли»: «Я насчитал минимум 3 пенальти в их штрафной. На Гарначо – минимум один»
Эрик тен Хаг прокомментировал работу судьи Джона Брукса на матче «МЮ» – «Бернли».
Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 35-м туре АПЛ.
– Назначенный в ваши ворота пенальти был похож на тот, что не был назначен в ворота «Вулверхэмптона» в начале сезона.
– Мне это понятно. Это пенальти.
Но в противоположной штрафной площади я насчитал как минимум три [неназначенных] пенальти. Судейству абсолютно не хватает последовательности.
Возьмите пенальти за фол Уан-Биссаки на прошлой неделе – почему сегодня за такое же не назначили? На Гарначо (на 76-й минуте вингер «МЮ» упал после удара по ногам от защитника Дары О’Ши – прим. Sports) был как минимум один пенальти, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Тот же Гарначо минимум 2 момента запорол, а АВБ наверно до сих пор стоит и думает надо ему бить по мячу или нет
Чего уж там, надо было сказать что 10 пенальти!