Тен Хаг о матче с «Бернли»: «Я насчитал минимум 3 пенальти в их штрафной. На Гарначо – минимум один»

Эрик тен Хаг прокомментировал работу судьи Джона Брукса на матче «МЮ» – «Бернли».

Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 35-м туре АПЛ.

– Назначенный в ваши ворота пенальти был похож на тот, что не был назначен в ворота «Вулверхэмптона» в начале сезона.

– Мне это понятно. Это пенальти.

Но в противоположной штрафной площади я насчитал как минимум три [неназначенных] пенальти. Судейству абсолютно не хватает последовательности.

Возьмите пенальти за фол на прошлой неделе – почему сегодня за такое же не назначили? На Гарначо (на 76-й минуте вингер «МЮ» упал после удара по ногам от защитника Дары О’Ши – прим. Sports) был как минимум один пенальти, – сказал главный тренер « ».