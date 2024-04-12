Хвича Кварацхелия: «Улицы воспитали меня как футболиста, я играл с друзьями даже после тренировок. И сейчас на больших стадионах я стараюсь играть так же, как тогда»

Хвича Кварацхелия рассказал о том, как играл в футбол в детстве на улицах.

«Футбол для меня – это все, это моя жизнь, в этом нет никаких сомнений. Я играл со своими друзьями на улице каждый раз, когда выходил из дома, даже после тренировок я играл с ними.

Я сделал свои первые шаги в уличном футболе, именно там я вырос. Думаю, это видно по тому, как я сейчас играю. На улице ты делаешь много касаний, тебе нравится контролировать мяч.

И даже сейчас, когда я играю на настоящих полях, на больших стадионах, я все равно стараюсь играть так, как играл на улицах. Улицы воспитали меня как футболиста и вдохновляли.

В восемь лет я начал играть в настоящем клубе, в хорошей академии, а в 11 лет перешел в большую академию тбилисского « », – сказал вингер « » и сборной Грузии в интервью каналу Серии А.