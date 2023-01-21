Бушманов назвал Джикию и Дивеева лучшими центральными защитниками в РПЛ
Евгений Бушманов назвал лучших центральных защитников в Мир РПЛ.
«Кто является лучшим центральным защитником в РПЛ? Приходит на ум Джикия.
В «Зените» был Ловрен, но он уехал. Да, он возрастной футболист, но последние полгода Деян провел очень хорошо и на чемпионате мира сыграл здорово.
Мне еще нравится, как играет Дивеев», — сказал экс-тренер «Спартака-2» и молодежной сборной России.
1) почему статистика расширенная нашего чемпионата процентов на 30 отличается от статистики Англии, Германии, Италии, Германии? Если мы так стремимся повысить уровень и развиваться в современном футболе то почему на 30 процентов отличается главная характеристика футбола???это же сильно отличается и сильно влияет на тренерский подходы и развитие игроков, школ, тренировочных процессов.
2) почему в Европе (конкретно в Англии,Германии, Италии,франции)5-6 основных пунктов про защитников также отличаются от главных пунктов у нас?снова повторюсь: если вы стремитесь вериться и плыть по течению современного футбола с его развитием то какого черта наша тренерский школа застопорилась на стыке 88-92 годах? Это факты. Менталитет тут не при чем. Дело в подходе в школах, отсутствие денег, воровство чиновников...
Так к цему я это всё???,
Кто де в нашем чемпионате лучшие защитники? Статистически джикия в усредненной схеме занимает 4-5 место по итогам прошлого года. А в нынешнем по английской системе он не входит даже в топ 6 по нашему чемпионату. Второй также почти... а почему так? Потому что медиа, потому что главные клубы страны, потому что купленные контракты на права, потому что агенты.... и чтобы проверять это- достаточно пол часа личного времени,статистика подробная по нашему чемпионату и статистика по той же Англии ( я беру главные принципы позиционирования у защитников).и вы увидите у нас как аол команд в топовых клубах даже не соответствуют уровню топ клуба рпл) что становится просто смешно... я говорю не только про Спартак....