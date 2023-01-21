Бушманов назвал Джикию и Дивеева лучшими центральными защитниками в РПЛ

назвал лучших центральных защитников в Мир .

«Кто является лучшим центральным защитником в РПЛ? Приходит на ум .

В «Зените» был Ловрен, но он уехал. Да, он возрастной футболист, но последние полгода провел очень хорошо и на чемпионате мира сыграл здорово.

Мне еще нравится, как играет », — сказал экс-тренер «Спартака-2» и молодежной сборной России.