Полуяхтов призвал футболистов помочь пострадавшим от затопления в Оренбургской области: «Гарантирую полный отчет за каждую копейку»

Владимир Полуяхтов призвал помочь пострадавшим от паводка в Оренбургской области.

«Доброго всем дня. Я Владимир . Коллеги, футболисты, тренеры, руководители команд, кто меня знает и не знает, с кем я играл и работал. Свяжитесь со мной.

Я активно сотрудничаю с волонтерами. Только что приехал от ребят, в очередной раз передал от команды подушки, одеяла, пледы и средства на приобретения необходимого.

Давайте поможем вместе. Гарантирую полный отчет за каждую копейку», – заявил защитник «Оренбурга» в телеграм-канале клуба.

«Мы всей командой помогаем пострадавшим, но этого всего лишь капля в море для такого количества пострадавших.

Я прекрасно понимаю, что вы помогаете своим родным и близким, и много кто к вам обращается с просьбами о помощи, но сейчас мы должны объединиться, помочь пострадавшим, подставить свое плечо тем людям, которые в этом очень нуждаются.

Для помощи вы можете воспользоваться любым из фондов, либо напрямую ко мне», – сказал Полуяхтов в своем видеообращении, сопровождающем публикацию.

Напомним, многие дома в Оренбургской области остаются в зоне подтопления из-за ситуации с паводком на реке Урал.