Полуяхтов призвал футболистов помочь пострадавшим от затопления в Оренбургской области: «Гарантирую полный отчет за каждую копейку»

Теги премьер-лига Россия происшествия Оренбург Владимир Полуяхтов Благотворительность Футбол

Владимир Полуяхтов призвал помочь пострадавшим от паводка в Оренбургской области.

«Доброго всем дня. Я Владимир Полуяхтов. Коллеги, футболисты, тренеры, руководители команд, кто меня знает и не знает, с кем я играл и работал. Свяжитесь со мной.

Я активно сотрудничаю с волонтерами. Только что приехал от ребят, в очередной раз передал от команды подушки, одеяла, пледы и средства на  приобретения необходимого.

Давайте поможем вместе. Гарантирую полный отчет за каждую копейку», – заявил защитник «Оренбурга» в телеграм-канале клуба.

«Мы всей командой помогаем пострадавшим, но этого всего лишь капля в море для такого количества пострадавших.

Я прекрасно понимаю, что вы помогаете своим родным и близким, и много кто к вам обращается с просьбами о помощи, но сейчас мы должны объединиться, помочь пострадавшим, подставить свое плечо тем людям, которые в этом очень нуждаются.

Для помощи вы можете воспользоваться любым из фондов, либо напрямую ко мне», – сказал Полуяхтов в своем видеообращении, сопровождающем публикацию.

Напомним, многие дома в Оренбургской области остаются в зоне подтопления из-за ситуации с паводком на реке Урал.

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17 комментариев
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1) Не очень понял, почему государство не помогает своим гражданам, котоыре каждый месяц платят 43% налогов?
2) Почему граждане не хотят задать вопросы своему государству?
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полуяхтов и волонтеры, конечно же, молодцы, но не совсем понятно, почему недостаточно государственной помощи пострадавшим
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Пусть с "грызунов" стрясут бабло а не волонтёрят по сусекам.
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Чет не понял, миллиарды на спонсирование войны в Украине есть, а тут народ скидываться должен?
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Ответ Gleb
1) Не очень понял, почему государство не помогает своим гражданам, котоыре каждый месяц платят 43% налогов? 2) Почему граждане не хотят задать вопросы своему государству?
2) потому что те , кто задавал вопросы, уже не либо не в рф либо вообще не на этом свете
+8
-6
+2
Ответ Борис Громов
полуяхтов и волонтеры, конечно же, молодцы, но не совсем понятно, почему недостаточно государственной помощи пострадавшим
Нигде в мире в подобных случаях государство не может полностью обеспечить всех всем необходимым. Общественники и благотворители всегда реагируют более точечно. Ибо от имени государство идёт системное реагирование разных служб, а от благотворителей идёт точечная помощь.
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На яхту не соберёт, разве что на полуяхту.
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на госзаказе годами проверено,частникам не выгодно пилить собственный бюджет
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Спасение утопающих – дело рук самих утопающих
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