Кьеза хочет понять, каков проект «Ювентуса», у игрока не ладится с Аллегри. Контракт хавбека истекает через год, клуб предпочел бы не терять вложенные 60 млн евро, а игрок хотел бы повышения зарплаты

«Ювентусу» нужно принять решение о дальнейшем сотрудничестве с Федерико Кьезой.

Действующее соглашение полузащитника с клубом рассчитано до 2025 года.

« » не хочет потерять средства, которые вложил в футболиста, купив его у «Фиорентины» за 60 миллионов евро в общей сложности (40 млн выкуп, по 10 млн – аренда и бонусы).

Сам же футболист хотел бы получить больше информации касательно перспектив спортивного проекта «Ювентуса».

Сообщается, что игрок находится в хороших отношениях с клубом, чего в полной мере нельзя сказать про взаимоотношения с главным тренером , поскольку в нынешнем сезоне у Кьезы нет позиции на поле, которая позволила бы ему лучше всего раскрыть свои качества.

Кроме того, хотел бы повышения зарплаты, но экономический вопрос не является главным для футболиста.