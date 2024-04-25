Кьеза хочет понять, каков проект «Ювентуса», у игрока не ладится с Аллегри. Контракт хавбека истекает через год, клуб предпочел бы не терять вложенные 60 млн евро, а игрок хотел бы повышения зарплаты
«Ювентусу» нужно принять решение о дальнейшем сотрудничестве с Федерико Кьезой.
Действующее соглашение полузащитника с клубом рассчитано до 2025 года.
«Ювентус» не хочет потерять средства, которые вложил в футболиста, купив его у «Фиорентины» за 60 миллионов евро в общей сложности (40 млн выкуп, по 10 млн – аренда и бонусы).
Сам же футболист хотел бы получить больше информации касательно перспектив спортивного проекта «Ювентуса».
Сообщается, что игрок находится в хороших отношениях с клубом, чего в полной мере нельзя сказать про взаимоотношения с главным тренером Массимилиано Аллегри, поскольку в нынешнем сезоне у Кьезы нет позиции на поле, которая позволила бы ему лучше всего раскрыть свои качества.
Кроме того, Кьеза хотел бы повышения зарплаты, но экономический вопрос не является главным для футболиста.
Аллегри виноват - частично. Много травм - не меньше виноваты.
А может он просто игрок 2 сезонов
По крайней мере слова "тренера" и руководства говорят об этом. Место в таблице тоже говорит об этом. Игра команды тянет максимум на претенденство в десятке, учитывая, что неплохие игроки, минимум по меркам Италии, вытягивают матчи.