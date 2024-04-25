Кьеза хочет понять, каков проект «Ювентуса», у игрока не ладится с Аллегри. Контракт хавбека истекает через год, клуб предпочел бы не терять вложенные 60 млн евро, а игрок хотел бы повышения зарплаты

Теги Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Федерико Кьеза деньги Футбол

«Ювентусу» нужно принять решение о дальнейшем сотрудничестве с Федерико Кьезой.

Действующее соглашение полузащитника с клубом рассчитано до 2025 года.

«Ювентус» не хочет потерять средства, которые вложил в футболиста, купив его у «Фиорентины» за 60 миллионов евро в общей сложности (40 млн выкуп, по 10 млн – аренда и бонусы).

Сам же футболист хотел бы получить больше информации касательно перспектив спортивного проекта «Ювентуса».

Сообщается, что игрок находится в хороших отношениях с клубом, чего в полной мере нельзя сказать про взаимоотношения с главным тренером Массимилиано Аллегри, поскольку в нынешнем сезоне у Кьезы нет позиции на поле, которая позволила бы ему лучше всего раскрыть свои качества.

Кроме того, Кьеза хотел бы повышения зарплаты, но экономический вопрос не является главным для футболиста.

17 комментариев
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Кьеза об Аллегри: "Хотелось бы, так сказать, в общих чертах понять, что ему нужно."
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Травмы мешают , да и очень сухой футбол Аллегри мне кажется не подходит ему
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Пинка Аллегри и обязательно продлевать Кьезу, при нормальном тренере будет блистать.
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Ответ lovec23
Травмы мешают , да и очень сухой футбол Аллегри мне кажется не подходит ему
Он никому не подходит
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С чего поднимать ЗП, если за весь период один норм сезон был по сути, при Пирло. Выдает блеклые игры с перерывом на лечение. Какая-то наглость если честно
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да мы уже лет 5 не можем понять какой проект в Ювентусе
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Основным в Ювентусе он так и не стал, что правда, то правда. Игрок ротации.
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Кьеза идеально бы зашёл в Милан, как замена Леау.
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Ответ Клименко
Кьеза испоганил себе всю карьеру переходом в Юве. Им ведь топы АПЛ интересовались. А теперь в какой-нибудь Интер пойдет, Дармиан не молодеет
А то АПЛ никому не испортила карьеру? А картон не испортил карьеру Эриксену ещё до драмы на ЕВРО?
Аллегри виноват - частично. Много травм - не меньше виноваты.
А может он просто игрок 2 сезонов
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Ответ <Inter>
Как вообще Кьеза может просить повышения зарплаты? Он даже не вышел на свой уровень, который был до травмы
думаю он просит, чтобы компенсировать некомфорт от тренера, от проекта, а не то что он считает что так прям хорошо играет
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Ответ Kubinec_
да мы уже лет 5 не можем понять какой проект в Ювентусе
А что непонятного? Зона ЛЧ - наше всё. Мне кажется наоборот всё очень понятно. Из фаворита чемпионата Юве превращается в участника еврокубков.
По крайней мере слова "тренера" и руководства говорят об этом. Место в таблице тоже говорит об этом. Игра команды тянет максимум на претенденство в десятке, учитывая, что неплохие игроки, минимум по меркам Италии, вытягивают матчи.
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