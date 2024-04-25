Сергеев про 0:2: «Было обидно из-за поведения игроков «Рубина», но «Зенит» сам виноват в поражении. Должны исправлять ситуацию сами»

Иван Сергеев прокомментировал поражение от «Рубина».

В перенесенном матче 21-го тура Мир « » уступил со счетом 0:2. Отрыв от « » сократился до 1 очка за 5 туров до конца чемпионата.

– Второй тайм получился очень нервным с большим количеством задержек игры. Это влияло на «Зенит»?

– Мы торопились, потому что хотели отыграться – сравнять счет, а потом выиграть. Но и то, о чем вы говорите, в какой‑то степени тоже сказалось.

Понятно, что было обидно из‑за того, как вели себя игроки « ». И все же в первую очередь в поражении виноваты мы сами. Сами же должны исправлять ситуацию. И если будем все делать правильно, будем за это вознаграждены, – сказал нападающий «Зенита».