Сергеев про 0:2: «Было обидно из-за поведения игроков «Рубина», но «Зенит» сам виноват в поражении. Должны исправлять ситуацию сами»

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия Краснодар Матч ТВ Иван Сергеев Футбол

Иван Сергеев прокомментировал поражение от «Рубина».

В перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ «Зенит» уступил со счетом 0:2. Отрыв от «Краснодара» сократился до 1 очка за 5 туров до конца чемпионата.

– Второй тайм получился очень нервным с большим количеством задержек игры. Это влияло на «Зенит»?

– Мы торопились, потому что хотели отыграться – сравнять счет, а потом выиграть. Но и то, о чем вы говорите, в какой‑то степени тоже сказалось.

Понятно, что было обидно из‑за того, как вели себя игроки «Рубина». И все же в первую очередь в поражении виноваты мы сами. Сами же должны исправлять ситуацию. И если будем все делать правильно, будем за это вознаграждены, – сказал нападающий «Зенита».

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7 комментариев
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"Русские сами создают себе трудности и затем их блестяще преодолевают."- У. Черчилль. В данном случае Зенит. Хорошо бы и вторая часть совпала. )
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Сергеев какой то нервный в последнее время
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Конечно обидно, совсем обнаглели - забили нам два мяча, а пропускать не стали!
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Ответ Mihail0910
Забавно наблюдать, как бомбит игроков зенита после таких поражений, сразу соперник не такой, не так как нужно играл, зато когда побеждают, то одни Дартаньяны в составе
Все правильно, всех своим нытьем достали особенно трениришка Семак!
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