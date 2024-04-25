Андрей Мостовой о 0:2 от «Рубина»: «Во 2-м тайме 4 раза выносили носилки. Разговаривал с судьей, не понял этого. Игрок только упал – носилки уже выносят» 

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия судьи Артем Чистяков Андрей Мостовой Футбол

Андрей Мостовой высказался о судействе в матче «Зенита» с «Рубином» (0:2) в РПЛ.

Игру обслуживал арбитр Артем Чистяков.

«Сезон складывается так, что мы стали плохо играть дома. Возможно, мы неплохо сегодня играли, но забить не смогли. Раньше мы доминировали в первом тайме, забивали голы, а в этом году с этим проблема.

Само собой, проблема с реализацией есть. Надо разобрать, что сегодня произошло. Во втором тайме перешли на навал. Может, рановато это сделали.

Во втором тайме четыре раза выносили носилки. Я разговаривал с судьей, не понял этого. Игрок только упал – носилки уже выносят», — сказал хавбек «Зенита».

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