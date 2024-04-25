Бокшич о Модриче: «Он поцелован Богом, он – это футбол. Посоветовал бы «Ювентусу» или любому топ-клубу подписать его, он может сыграть на высшем уровне еще пару лет»

Теги Интер Ювентус Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Сборная Хорватии по футболу Ален Бокшич Лука Модрич Футбол

Ален Бокшич посоветовал «Ювентусу» подписать Луку Модрича.

Контракт 38-летнего полузащитника с «Реалом» истекает в июне 2024 года, договоренность о новом соглашении пока не достигнута.

«Модрич поцелован Богом, он – это футбол. Я бы посоветовал любому топ-клубу подписать его, включая «Ювентус». Не знаю, покинет ли он «Реал Мадрид», но я убежден, что он может сыграть на топ-уровне еще пару лет.

Одного Модрича было бы недостаточно, чтобы сократить отставание [«Ювентуса»] от «Интера», который заслуженно завоевал титул, но он бы наверняка помог», – сказал экс-игрок «Ювентуса» в интервью La Gazzetta dello Sport.

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35 комментариев
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лучший полузащитник 21 века наряду с Иньестой.
Иньеста изменил финал ЛЧ 2006 своим выходом на замену (пересмотрите матч, кто не верит), потом изменил сборную в 2008 (в 2006 был резервистом на ЧМ и не играл), а после его ухода/естественного регресса сразу сильно регрессировала и Барса.
Достижения Модрича сопоставимы - именно когда он начал играть в основе Реала случилась победа в ЛЧ, а потом ещё несколько, а уж про его феноменальные достижения со сравнительно скромной Хорватией не стоит и говорить. Игрок калибра Кройффа.
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+30
На данный момент из лененд оставшихся в европе в этом возрасте по пальцам можно пересчитать, Модрич живая легенда.
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Таких как Модрич в ближайшие годы не будет.
+13
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Кстати да, в Италии бы мог ещё отлично попылить, не хуже Пирло
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+8
А вспомните сколько воя и негодования было на футбольных ресурсах, когда Модричу вручали Золотой мяч.
+6
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+5
Помнится у Уэйна Гретцки однажды случилось что-то типа такого интервью:
- Уэйн, почему вы завершаете карьеру? Вы ведь могли бы совершенно спокойно поиграть еще пару сезонов!
- Вот именно поэтому это самое правильное время, чтобы закончить.

Вовремя уйти, оставив о себе память в расцвете сил, а не ползать по полю до последнего, разрушая былую славу - дело большого мужества. Так что Модричу самое время ехать доигрывать домой, где к нему не будет такого пристального внимания. Гения надо запоминать гениальным.
+7
-3
+4
В Италии действительно Лука мог бы еще сезончика два побегать. Не хотелось бы что Модрич уезжал в Саудовскую Аравию. Бокшич к слову тоже был очень крут, несмотря на то что был достаточно высоким футболистом с мячом работал ооочень элегантно. Один из моих любимых нападающих середины 90-тых годов.
+4
0
+4
Ответ Lux_Vid Александров
Жёстко вы сейчас унизили одну плакату в пустыне
А что делает другие?
Иньеста, Хави, Месси, бускетс, суарез, неймар, альба?
+3
0
+3
Ответ Детрит
Помнится у Уэйна Гретцки однажды случилось что-то типа такого интервью: - Уэйн, почему вы завершаете карьеру? Вы ведь могли бы совершенно спокойно поиграть еще пару сезонов! - Вот именно поэтому это самое правильное время, чтобы закончить. Вовремя уйти, оставив о себе память в расцвете сил, а не ползать по полю до последнего, разрушая былую славу - дело большого мужества. Так что Модричу самое время ехать доигрывать домой, где к нему не будет такого пристального внимания. Гения надо запоминать гениальным.
Ну так и запомни, в чем проблема? Так-то мы запоминаем игроков по их сильнейшим сезонам в основном. Доигрывающих игроков запоминают не по последнему месту игры.
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Эту фразу про «может поиграть ещё пару лет на высоком уровне» уже лет 6 говорят про Модрича))
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Ответ Алексей Горланов
А вспомните сколько воя и негодования было на футбольных ресурсах, когда Модричу вручали Золотой мяч.
Этот вой был от фанатиков Криша. И по сей день я на это натыкаюсь. Все стабильно.
+2
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+1
Ответ zhenik7887@
Иньеста здесь каким боком вообще?Без Хави и Бускетса ноль без палочки,в отличии от Луки,который как самостоятельная единица просто в космосе
Ну не, не перегибай. При большом уважении к Луке, я тоже считаю,что Андрес наряду с хорватом и рыжим бельгийцам лучшие полузащитники последних лет 15-ти. Я правда уже закат карьеры Иньеста видел, но смотрел много матчей в записке с ним и в Барсе и в сб. Испании , умницей он был на поле, вклад его в победы команд за которые он выступал огроменный
+2
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Удивительно, как избирательна бывает футбольная память.
Для меня Бокшич - это прежде всего игрок Ювентуса (наверное, потому что хорошо помню их путь к мюнхенскому финалу, проигранному Боруссии). А на самом деле в Турине он и провел только один этот сезон 96-97, с 22 матчами и всего 3 голами (если Википедия не врет).
А вот в Лацио он был куда более продуктивен до и после Ювентуса.
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Ответ Qarasik
Величайший полузащитник за всю историю. Сравнивать Луку с такими распиаренными табуретками как хавиньеста - это оскорбление великого хорвата.
Модрич великий игрок. Но говорить такое про Иньесту, тебя не красит. Как минимум не разбираешься в футболе.
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Ответ Roman Dementiev
Боже, что за бред про "лучший полузащитник в Серии А"? Лучше центра поля Интера однозначно лишь у Сити, да и то, с нюансами. Модрич сейчас будет железобетонно основным максимум у Фиорентины. Да и то, если той понадобится игрок, что тянет максимум минут 60.
Ну не скажи. В сегодняшнем Наполи, где любят держать мяч, и где , после ухода Зелински нужен будет более атакующий полузащитник, он бы сгодился.
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Ответ Roman Dementiev
Боже, что за бред про "лучший полузащитник в Серии А"? Лучше центра поля Интера однозначно лишь у Сити, да и то, с нюансами. Модрич сейчас будет железобетонно основным максимум у Фиорентины. Да и то, если той понадобится игрок, что тянет максимум минут 60.
Я Серию А плотно смотрю, также видел, как Модрич играет в этом году, поэтому у меня такое мнение. С удовольствием бы посмотрел на Луку в любом клубе Серии А. А полузащита Интера и правда хороша.
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Ответ Владимир Владимир
Модрич в нынешнем Ювентусе бетонно основной будет, а в Серии А станет лучшим полузащитником.
Боже, что за бред про "лучший полузащитник в Серии А"? Лучше центра поля Интера однозначно лишь у Сити, да и то, с нюансами.
Модрич сейчас будет железобетонно основным максимум у Фиорентины. Да и то, если той понадобится игрок, что тянет максимум минут 60.
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Ответ AnMe
Этот вой был от фанатиков Криша. И по сей день я на это натыкаюсь. Все стабильно.
Ну так он не на голом месте был. Фаны имели на это право. Показатели Роналду за тот год ни в чем не уступали показателям Месси в 19 году. Только ЗМ ему за это не выкатили. Другое дело уже и то,что и Лука получил тогда ЗМ достойно. А вообще, вопрос у меня,как у болельщика с 15 года, вот в чем: как так получилось, что такие игроки ,как Иньеста, Хави, Же Брюйне, Левандовски и ещё ,наверное, с десяток достойных игроков, остались без ЗМ? Для себя я уже понял, что это далеко не награда лучшему игроку года, а маркетинговая бирюлька
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Ответ Alex Rhea
лучший полузащитник 21 века наряду с Иньестой. Иньеста изменил финал ЛЧ 2006 своим выходом на замену (пересмотрите матч, кто не верит), потом изменил сборную в 2008 (в 2006 был резервистом на ЧМ и не играл), а после его ухода/естественного регресса сразу сильно регрессировала и Барса. Достижения Модрича сопоставимы - именно когда он начал играть в основе Реала случилась победа в ЛЧ, а потом ещё несколько, а уж про его феноменальные достижения со сравнительно скромной Хорватией не стоит и говорить. Игрок калибра Кройффа.
Согласен
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Ответ Alex Rhea
лучший полузащитник 21 века наряду с Иньестой. Иньеста изменил финал ЛЧ 2006 своим выходом на замену (пересмотрите матч, кто не верит), потом изменил сборную в 2008 (в 2006 был резервистом на ЧМ и не играл), а после его ухода/естественного регресса сразу сильно регрессировала и Барса. Достижения Модрича сопоставимы - именно когда он начал играть в основе Реала случилась победа в ЛЧ, а потом ещё несколько, а уж про его феноменальные достижения со сравнительно скромной Хорватией не стоит и говорить. Игрок калибра Кройффа.
Иньеста здесь каким боком вообще?Без Хави и Бускетса ноль без палочки,в отличии от Луки,который как самостоятельная единица просто в космосе
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Уже физически ему тяжело, по класико было видно. По хорошему на три жёлтые там наиграл, не успевал, терял мяч, фолил. Но со скамейки он не плохо выходил в этом сезоне.
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0
Ответ petrovson
Страшно представить, что ещё с Ромкой в Тоттенхеме играл) молодой был, перспективный) а сейчас матёрый дед))
До сих пор, глядя на игру Луки, вспоминаю слова Розанова во время противостояния ТТХ с Интером в ЛЧ, те самые, где Бейл чудо забеги устраивал. Он сказал, перед вами великий футболист, когда Лука выходил на замену. Прав оказался.
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Ответ Qarasik
Величайший полузащитник за всю историю. Сравнивать Луку с такими распиаренными табуретками как хавиньеста - это оскорбление великого хорвата.
Не стоит шнурка Иньесты
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спасибо ,не надо
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Ювентусу? Чувака поцелованного Богом хочешь в ад отправить?
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В мастерстве Луки и то что в Италии пару лет побегает- никто не сомневается.
Тут вопрос уже больше к физухе.у Реала он уже тоже весь матч крайне редко бегает.
Брать его условно только под ЛЧ - дорогое удовольствие
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Страшно представить, что ещё с Ромкой в Тоттенхеме играл) молодой был, перспективный) а сейчас матёрый дед))
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Жирный плюс. В серии А еще может старичок попылить. Хотя мало верится, что уйдет играть в другую команду в Европе, если и перейдет, то точно подальше от топ5. 👍🏼 Один из лучших, коих по пальцам пересчитать.
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Вчера был трудный день. Вечером после работы, будучи в рассеянном состоянии в Апп Сторе нажал на «Обновить все».
Спортс обновился, хотя я после ребрендинга специально его не трогал. Приложение мне не нравится теперь.
Уважаемые знатоки, вопрос: Можно ли как то вернуться к прежней версии?
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Во, чел шарит в футболе. Я давно говорю, что за Модрича или Крооса надо побороться, молодых и так много, а тут опыт и класс
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