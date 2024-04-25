Бокшич о Модриче: «Он поцелован Богом, он – это футбол. Посоветовал бы «Ювентусу» или любому топ-клубу подписать его, он может сыграть на высшем уровне еще пару лет»
Ален Бокшич посоветовал «Ювентусу» подписать Луку Модрича.
Контракт 38-летнего полузащитника с «Реалом» истекает в июне 2024 года, договоренность о новом соглашении пока не достигнута.
«Модрич поцелован Богом, он – это футбол. Я бы посоветовал любому топ-клубу подписать его, включая «Ювентус». Не знаю, покинет ли он «Реал Мадрид», но я убежден, что он может сыграть на топ-уровне еще пару лет.
Одного Модрича было бы недостаточно, чтобы сократить отставание [«Ювентуса»] от «Интера», который заслуженно завоевал титул, но он бы наверняка помог», – сказал экс-игрок «Ювентуса» в интервью La Gazzetta dello Sport.
Иньеста изменил финал ЛЧ 2006 своим выходом на замену (пересмотрите матч, кто не верит), потом изменил сборную в 2008 (в 2006 был резервистом на ЧМ и не играл), а после его ухода/естественного регресса сразу сильно регрессировала и Барса.
Достижения Модрича сопоставимы - именно когда он начал играть в основе Реала случилась победа в ЛЧ, а потом ещё несколько, а уж про его феноменальные достижения со сравнительно скромной Хорватией не стоит и говорить. Игрок калибра Кройффа.
- Уэйн, почему вы завершаете карьеру? Вы ведь могли бы совершенно спокойно поиграть еще пару сезонов!
- Вот именно поэтому это самое правильное время, чтобы закончить.
Вовремя уйти, оставив о себе память в расцвете сил, а не ползать по полю до последнего, разрушая былую славу - дело большого мужества. Так что Модричу самое время ехать доигрывать домой, где к нему не будет такого пристального внимания. Гения надо запоминать гениальным.
Иньеста, Хави, Месси, бускетс, суарез, неймар, альба?
Для меня Бокшич - это прежде всего игрок Ювентуса (наверное, потому что хорошо помню их путь к мюнхенскому финалу, проигранному Боруссии). А на самом деле в Турине он и провел только один этот сезон 96-97, с 22 матчами и всего 3 голами (если Википедия не врет).
А вот в Лацио он был куда более продуктивен до и после Ювентуса.
Модрич сейчас будет железобетонно основным максимум у Фиорентины. Да и то, если той понадобится игрок, что тянет максимум минут 60.
Тут вопрос уже больше к физухе.у Реала он уже тоже весь матч крайне редко бегает.
Брать его условно только под ЛЧ - дорогое удовольствие
Спортс обновился, хотя я после ребрендинга специально его не трогал. Приложение мне не нравится теперь.
Уважаемые знатоки, вопрос: Можно ли как то вернуться к прежней версии?