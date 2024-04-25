Колосков о гонке в РПЛ: «Нет ни одной команды, которая бы показывала чемпионскую игру. Основные претенденты – «Краснодар» и «Зенит», все остальные не соответствуют по качеству футболистов»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Вячеслав Колосков Оренбург Краснодар ТАСС Футбол

Вячеслав Колосков поделился мнением о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Сейчас у нас нет ни одной команды, которая бы показывала чемпионскую игру. Сегодня «Зенит» так играет, завтра – по-другому, до этого смотрел «Ростов», они провалились, еще раньше видел «Оренбург» с «Зенитом», но дома с «Динамо» сыграли безобразно второй тайм. То есть нет команды, которая стабильно показывала бы результат. Поэтому чемпионская гонка будет до последнего тура.

Понятно, что двумя основными претендентами являются «Краснодар» и «Зенит», все остальные просто по качеству футболистов не соответствуют требованиям, которые отвечают понятию «чемпион России по футболу». У этих двух команд такие игроки есть.

Поэтому все будет зависеть от уровня подготовки и психологического настроя, два этих фактора будут определяющими. Но обе команды будут бороться за чемпионство до конца», – заявил почетный президент РФС.

В среду «Зенит» дома уступил «Рубину» (0:2) в матче перенесенного 21-го тура РПЛ, «Краснодар» на своем поле обыграл «Балтику» (3:2). Петербургская команда лидирует в турнирной таблице с 50 очками, идущий вторым «Краснодар» отстает на одно очко. 

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5 комментариев
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Здесь прав,я бы Динамо не сбрасывал со счетов.При равенстве очков у Зенита и Динамо они будут выше.28-го многое решится.
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Чемпионские игры видели, а вот стабильности нет, это точно.
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Это который раз по ходу чемпионата он переобувается уже?
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Ну да просто Динамо в последний матчах играет не очень
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