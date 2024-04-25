Колосков о гонке в РПЛ: «Нет ни одной команды, которая бы показывала чемпионскую игру. Основные претенденты – «Краснодар» и «Зенит», все остальные не соответствуют по качеству футболистов»

Вячеслав Колосков поделился мнением о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Сейчас у нас нет ни одной команды, которая бы показывала чемпионскую игру. Сегодня «Зенит» так играет, завтра – по-другому, до этого смотрел « », они провалились, еще раньше видел « » с « », но дома с « » сыграли безобразно второй тайм. То есть нет команды, которая стабильно показывала бы результат. Поэтому чемпионская гонка будет до последнего тура.

Понятно, что двумя основными претендентами являются «Краснодар» и «Зенит», все остальные просто по качеству футболистов не соответствуют требованиям, которые отвечают понятию «чемпион России по футболу». У этих двух команд такие игроки есть.

Поэтому все будет зависеть от уровня подготовки и психологического настроя, два этих фактора будут определяющими. Но обе команды будут бороться за чемпионство до конца», – заявил почетный президент РФС.

В среду «Зенит» дома уступил «Рубину» (0:2) в матче перенесенного 21-го тура , «Краснодар» на своем поле обыграл «Балтику» (3:2). Петербургская команда лидирует в турнирной таблице с 50 очками, идущий вторым «Краснодар» отстает на одно очко.