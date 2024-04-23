«Пока не вижу чемпионской игры у «Зенита». «Оренбург» их очень прилично возил во втором тайме». Колосков о петербуржцах

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Вячеслав Колосков Оренбург Краснодар Футбол

Вячеслав Колосков поделился мнением о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Я бы не стал торопиться с выводами о том, что чемпионская гонка завершена и «Зенит» заберет титул. По игре с «Оренбургом» нельзя было сказать, что петербуржцы – чемпионы. Во втором тайме «Оренбург» их очень прилично возил. Так что пока я не вижу чемпионской игры у «Зенита».

Что касается «Краснодара», то они, конечно, очень нестабильны. Сначала вроде играют в замечательный, красивый футбол, а потом куда-то проваливаются. Если бы «Краснодар» воспользовался своими шансами, они могли бы сейчас быть на первом месте.

А так, «Зенит» и «Краснодар» будут дальше бороться за чемпионство. А «Динамо», как мне кажется, сейчас не конкурент в борьбе за первое место. Но пока непонятно, как все кончится», – сказал почетный президент РФС.

После 24 проведенных матчей «Зенит» набрал 50 очков и лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ. «Краснодар» идет вторым с 46 очками, «Динамо» занимает третье место с 41 баллом.

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6 комментариев
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Как известно, Зенит с Венделом на поле и Зенит без Вендела - это два разных Зенита. Кому-то может показаться, что в матче с Оренбургом Вендел на поле был. И даже в протоколе матча это указано совершенно однозначно. Но это не так! В матче с Оренбургом на поле был не Вендел, а уставший от жизни человек, который хочет поскорее попасть на бразильский пляж, а не вот это вот всё ;)
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Кто там кого возил?
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Опять этот клоун хочет искусственно создать видимость интриги?
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Ответ Циник Петербургский
Как известно, Зенит с Венделом на поле и Зенит без Вендела - это два разных Зенита. Кому-то может показаться, что в матче с Оренбургом Вендел на поле был. И даже в протоколе матча это указано совершенно однозначно. Но это не так! В матче с Оренбургом на поле был не Вендел, а уставший от жизни человек, который хочет поскорее попасть на бразильский пляж, а не вот это вот всё ;)
Это ещё было видно на игре Зенит - Балтика. Как же он там бесил. И я даже был рад, что он схватил жк, из-за которой он пропускал игру с Краснодаром.
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