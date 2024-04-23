«Пока не вижу чемпионской игры у «Зенита». «Оренбург» их очень прилично возил во втором тайме». Колосков о петербуржцах

Вячеслав Колосков поделился мнением о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Я бы не стал торопиться с выводами о том, что чемпионская гонка завершена и «Зенит» заберет титул. По игре с «Оренбургом» нельзя было сказать, что петербуржцы – чемпионы. Во втором тайме « » их очень прилично возил. Так что пока я не вижу чемпионской игры у « ».

Что касается « », то они, конечно, очень нестабильны. Сначала вроде играют в замечательный, красивый футбол, а потом куда-то проваливаются. Если бы «Краснодар» воспользовался своими шансами, они могли бы сейчас быть на первом месте.

А так, «Зенит» и «Краснодар» будут дальше бороться за чемпионство. А « », как мне кажется, сейчас не конкурент в борьбе за первое место. Но пока непонятно, как все кончится», – сказал почетный президент РФС.

После 24 проведенных матчей «Зенит» набрал 50 очков и лидирует в турнирной таблице Мир . «Краснодар» идет вторым с 46 очками, «Динамо» занимает третье место с 41 баллом.