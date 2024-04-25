Экс-защитник «Спартака» Тигиев: «Мог 2-3 квартиры в Москве купить со своей зарплатой, но у меня их нет. Мозгов не было, никого не слушал»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Тигиев Кубань деньги Футбол

Георгий Тигиев жалеет, что не прислушивался к советам вложиться в недвижимость.

– Ты рассказывал, что папа с твоей помощью построил дом в Осетии.

– Мой папа в этом плане зверь. Я даже был не в курсе, что он строит дом. Узнал, только когда сам приехал в Беслан. Отец посмеялся: «А ты думал, мы тут бобров пасем?»

Оказалось, что на какую-то часть из тех денег, которые я ежемесячно отправлял, он покупал стройматериалы. А фундамент возвел, когда я еще играл в молодежке «Кубани». Я удивлялся, спрашивал у мамы: «А на что папа собрался дом строить?» – «Он сказал, что через 2-3 года ты заиграешь, и деньги точно будут».

– Своей недвижимости у тебя нет?

– Не-а. Мне многие советовали покупать квартиры и помещения, пока была возможность. Но я никого не слушал. Мозгов не было вообще.

Сейчас осознаю, что с моей зарплатой я спокойно мог взять 2-3 квартиры в Москве. Но их у меня нет, – сказал бывший защитник «Спартака».

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19 комментариев
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Нет мозгов?! Думаю будет хорошим экспертом на МАТЧ ТВ
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Ответ Amalfitano
Зачем тогда говорить об этом? Тоже нет мозгов? И кстати, теперь понятно почему Бакаев отдаёт свою зп отцу? Вот у Бакаева точно будет квартира. И не одна. И не только у него. И не только квартира.
Почему он не может об этом сказать?
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Не один такой среди футболеров, хорошо что хоть папа во что то вкладывался...
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0
+11
Зачем тогда говорить об этом? Тоже нет мозгов? И кстати, теперь понятно почему Бакаев отдаёт свою зп отцу? Вот у Бакаева точно будет квартира. И не одна. И не только у него. И не только квартира.
+13
-6
+7
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Нет мозгов?! Думаю будет хорошим экспертом на МАТЧ ТВ
можно и в депутаты
+4
-1
+3
Ну что ж, не он первый и не он последний когда молодняку вваливают личку несопоставимую их статусу и у них крыша едет и тратят на всё что только можно чтобы себя обвесить поверхностным престижом.
+2
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+2
Ответ Amalfitano
Зачем тогда говорить об этом? Тоже нет мозгов? И кстати, теперь понятно почему Бакаев отдаёт свою зп отцу? Вот у Бакаева точно будет квартира. И не одна. И не только у него. И не только квартира.
Возможно, чтобы другие футболеры прочитали это. Может быть у кого-то хватит ума не совершить подобных ошибок и задуматься о своем будущем заранее.
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А я вот задумался, сколько за свою жизнь потратил денег на спиртное и сигареты? Наверное, на пару двушек в Москве хватило . 😂
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Он же уже играет в медиа-лиге? Там таких любят, мозгов правда не прибавят, но хоть с такими же пообщается
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В общаге живет?)
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Родиетелей надо слушать !
А теперь дом есть в Беслане !
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Ответ Vatikan
можно и в депутаты
Да там любят спортсменов и атистов!
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Ответ Иван1984
Да там любят спортсменов и атистов!
атеистов или артистов?
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Ответ Pixel 8
Ну, вообще, на месте родителей брать деньги у детей как-то вот не комильфо, на мой взгляд. Но учитывая контекст - может, и хорошо, что хоть дом построил батя. Обидно за предков.
Таким как Тигиев вообще деньги не стоило давать, надо было сразу папке на крту перечислять.
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