Экс-защитник «Спартака» Тигиев: «Мог 2-3 квартиры в Москве купить со своей зарплатой, но у меня их нет. Мозгов не было, никого не слушал»

Георгий Тигиев жалеет, что не прислушивался к советам вложиться в недвижимость.

– Ты рассказывал, что папа с твоей помощью построил дом в Осетии.

– Мой папа в этом плане зверь. Я даже был не в курсе, что он строит дом. Узнал, только когда сам приехал в Беслан. Отец посмеялся: «А ты думал, мы тут бобров пасем?»

Оказалось, что на какую-то часть из тех денег, которые я ежемесячно отправлял, он покупал стройматериалы. А фундамент возвел, когда я еще играл в молодежке « ». Я удивлялся, спрашивал у мамы: «А на что папа собрался дом строить?» – «Он сказал, что через 2-3 года ты заиграешь, и деньги точно будут».

– Своей недвижимости у тебя нет?

– Не-а. Мне многие советовали покупать квартиры и помещения, пока была возможность. Но я никого не слушал. Мозгов не было вообще.

Сейчас осознаю, что с моей зарплатой я спокойно мог взять 2-3 квартиры в Москве. Но их у меня нет, – сказал бывший защитник « ».