Пеп о шансах «Сити» на АПЛ и Кубок Англии: «Можно дойти до финала и за неделю потерять все титулы»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался о борьбе «Манчестер Сити» за АПЛ и Кубок Англии.

«У нас было много проблем с травмами ключевых игроков, но мы все еще на высоте.

Мы вышли в финал Кубка Англии, далеко прошли в Лиге чемпионов и лидируем в АПЛ, но можно дойти до финала и потерять все титулы за неделю. Но в этом сезоне команда вновь великолепно себя показала.

Сейчас важна каждая игра, потому что любая ошибка и неудача все усложнит. Но мы проходили это много раз, поэтому знаем, ради чего играем», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Этот Райола хочет денег
Ну если Холанд в будущих играх запомнится сморканием на поле и почесыванием задницы, Бернарду продолжит попытки Паненку, сухой лист, а Де Брейне будет великодушно бить с убойной позиции по болелам, то глядишь и проедут мимо трофеев
Конечно косяки лучше видно. Но сколько всего сделали Дебрюйне и Бернарду за эти годы. И это всё ни как не перекроют промахи и незабитый пенальти. Такие дифирамбы поются игрокам из других команд, но они рядом не показали те результаты, что сделали игроки из Сити. Если этот сезон доведут до побед, то это 6 АПЛ за 7 последних лет, 3 КА, 4 КАЛ, Требл - если его так легко можно сделать, почему за 100 + лет её только один МЮ смог сделать
+2
0
+2
Ну если Холанд в будущих играх запомнится сморканием на поле и почесыванием задницы, Бернарду продолжит попытки Паненку, сухой лист, а Де Брейне будет великодушно бить с убойной позиции по болелам, то глядишь и проедут мимо трофеев
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий