Пеп о шансах «Сити» на АПЛ и Кубок Англии: «Можно дойти до финала и за неделю потерять все титулы»

Пеп Гвардиола высказался о борьбе «Манчестер Сити» за АПЛ и Кубок Англии.

«У нас было много проблем с травмами ключевых игроков, но мы все еще на высоте.

Мы вышли в финал Кубка Англии, далеко прошли в и лидируем в , но можно дойти до финала и потерять все титулы за неделю. Но в этом сезоне команда вновь великолепно себя показала.

Сейчас важна каждая игра, потому что любая ошибка и неудача все усложнит. Но мы проходили это много раз, поэтому знаем, ради чего играем», – сказал главный тренер « ».