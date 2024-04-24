Пеп о шансах «Сити» на АПЛ и Кубок Англии: «Можно дойти до финала и за неделю потерять все титулы»
Пеп Гвардиола высказался о борьбе «Манчестер Сити» за АПЛ и Кубок Англии.
«У нас было много проблем с травмами ключевых игроков, но мы все еще на высоте.
Мы вышли в финал Кубка Англии, далеко прошли в Лиге чемпионов и лидируем в АПЛ, но можно дойти до финала и потерять все титулы за неделю. Но в этом сезоне команда вновь великолепно себя показала.
Сейчас важна каждая игра, потому что любая ошибка и неудача все усложнит. Но мы проходили это много раз, поэтому знаем, ради чего играем», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».