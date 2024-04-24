Первое дерби женских команд ЦСКА и «Спартак» пройдет на ВЭБ Арене

27 апреля в рамках Суперлиги состоится первое в истории дерби между женскими командами ЦСКА и «Спартак». ЦСКА — лидер Суперлиги после шести туров, «Спартак» занимает четвертую строчку.

Начало матча женских команд на ВЭБ Арене — в 19:00. Перед матчем будет организована насыщенная развлекательная программа для зрителей: интерактивные и фото-зоны, выступление кавер-группы, активности с участием талисмана домашней команды. А за полчаса до стартового свистки всех зрителей будет ждать специальная программа, подготовленная Суперлигой — в чаше стадиона выступит музыкальный коллектив 5УТРА. Артисты исполнят свои самые яркие треки в рамках предматчевого шоу.

ЖФК «Спартак» — новичок Суперлиги. О создании женской команды в составе «Спартака» было объявлено в октябре прошлого года, а в марте текущего состоялся дебютный матч — против «Зенита» из Санкт-Петербурга. На текущий момент «Спартак» провел 4 из 5 матчей без поражений.

ЖФК ЦСКА — участник женского Чемпионата России с 2016 года. Клуб выигрывал его дважды, а также три раза становился сильнейшим в Кубке страны. К матчу со «Спартаком» столичная команда проходит без потерь — 5 побед в 5 проведенных матчах.

ВЭБ Арена уже принимала матчи женского ЦСКА в 2020, 2021 и 2023 годах, в том числе матч за Суперкубок России против «Зенита» прошлым летом.



